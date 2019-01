Sala: torcida do Nantes faz bonita festa em homenagem ao atacante

Os fãs exibiram um mosaico junto com a bandeira argentina e a frase "Emiliano, nesta noite os fãs encorajaram com um sotaque argentino"

Torcedores do Nantes prepararam um mosaico em homenagem a Emiliano Sala, desaparecido desde o dia 21 após um acidente aéreo. Antes do início da partida contra o Saint-Étienne, pela 22ª rodada da Ligue 1, nesta quarta-feira (30), a torcida francesa se encarregou de destacar o apoio aos familiares e amigos do atleta.

Vale ressaltar que horas antes ao acidente, Sala tinha assinado contrato para atuar no Cardiff, time da Premier League.