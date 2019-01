Sala pediu em mensagem que fosse iniciada a busca caso não desse notícias em uma hora e meia

Atacante ítalo-argentino e piloto da aeronave estão desaparecidos desde a última segunda-feira (21)

O atacante ítalo-argentino Emiliano Sala enviou aos amigos um áudio durante o voo que desapareceu quando sobrevoava o Canal da Mancha, , cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha Guernesey. O jornal argentino Clarín teve acesso a gravação, cuja veracidade foi confirmado por Horacio, pai do jogador.

“Olá, irmãozinhos, como vocês estão, loucos? Irmão, estou morto. Eu estava aqui em Nantes fazendo coisas, coisas, coisas, coisas e coisas, e não terminava nunca. Eu estou aqui em cima no avião que parece estar caindo aos pedaços. Estou indo para Cardiff, louco, amanhã nós já começamos. De tarde começamos a treinar no meu novo time”, afirmou.

“Vamos ver o que acontece. E como andam vocês, irmãozinhos, tudo bem? Se em uma hora e meia não tiverem mais notícias minhas, não sei se vão mandar alguém me procurar porque eles não vão me encontrar, mas já sabem… Papai, como estou com medo”, prosseguiu Sala.



(Foto: Getty Images)

As buscas pela aeronave desaparecida desde a noite da última segunda-feira (21) foram retomadas na manhã desta quarta-feira (23).

Sala estava deixando Nantes, na França, rumo à Cardiff, no País de Gales, para se juntar aos seus novos colegas de equipe. A aeronave levava apenas o jogador e o piloto a bordo.