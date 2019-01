Sala é homenageado por torcedores do Nantes, antes do primeiro jogo após desaparecimento de avião

Jogador está desaparecido, após um avião de pequeno porte que o transportava sumir do radar enquanto sobrevoava o Canal da Mancha

À véspera de encarar o Saint-Étienne pela Ligue 1, os torcedores do Nantes realizaram uma grande homenagem a Sala, que segue desaparecido.

Os fãs deixaram lembranças incluindo flores, camisas e fotos, enquanto mensagens de solidariedade também estavam presentes do lado de fora dos portões do Stade de la Beaujoire antes do duelo desta quarta-feira (30).

Vale lembrar que no primeiro jogo do Cardiff após o acidente do jogador, em partida contra o Arsenal no Emirates Stadium, a comissão técnica entrou em campo com flores amarelas nos casacos para representar o atleta desaparecido.

Nantes e Saint-Étienne entram em campo nesta quarta-feira (30), às 18h (de Brasília).