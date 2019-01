Sala é homenageado em jogo do Nantes com foto no centro do gramado; veja

Argentino que desapareceu em avião que ia para Cardiff recebe homenagens de seu ex-clube

Depois de duas partidas adiadas por conta do desaparecimento do avião em que estava Emiliano Sala, o Nantes volta a jogar pela primeira vez desde a triste notícia, nesta quarta-feira (30), contra o St. Étienne, pela Ligue 1. Como não poderia ser diferente, o argentino está sendo muito homenageado pela torcida, pelos antigos companheiros e pelo clube.

No vestiário, o nome de Sala está estampado nos uniformes do elenco. Já no espaço reservado ao antigo número 9, uma camisa branca com seu rosto está pendurada no cabide. Nos arredores do Estádio La Beaujoire, flores são depositadas diante da foto do argentino.

(Fotos: Nantes/Divulgação)

Nesta quarta-feira, a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) do Reino Unido informou que dois assentos de avião foram encontrados em uma praia ao noroeste da França.

No entanto, ainda não existe a confirmação de que as poltronas são da aeronave que transportava Sala de Nantes para Cardiff, onde ele iria se juntar ao seu novo clube, que tinha quebrado o recorde do clube e pago 15 milhões de libras pelo argentino. Existem, porém, suspeitas de que as poltronas sejam do avião que levava Sala e desapareceu no Canal da Mancha no início da semana passada.