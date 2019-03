Sala do VAR aparece vazia em jogo do Real e vira piada nas redes sociais

Uma situação curiosa chamou a atenção no duelo deste domingo entre Valladolid e Real Madrid por La Liga. Sergi Guardiola abriu o placar para a equipe da casa, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo. Entretanto, quando foi exibida a sala do VAR, esta estava vazia.

Isto não quer dizer que "árbitros fantasmas" definiram o cancelamento do lance. Em La Liga, o VAR é centralizado na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), onde há mais de uma sala para a arbitragem de vídeo, e tudo indica que a transmissão exibiu o local errado.

Mesmo com a explicação plausível, isto não impediu que a situação virasse motivo de riso nas redes sociais.

VAR is there to improve football ❌ VAR is improving Real Madrid ☑️ pic.twitter.com/0tVQinf3NW

Is it just us or is something missing in the VAR room? pic.twitter.com/g4NMkAd4gd