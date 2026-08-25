A Federação Egípcia de Luta Olímpica anunciou o desaparecimento de Ziad Hagag, atleta da seleção sub-20 de luta, de 19 anos, do local de hospedagem da delegação da seleção na Eslováquia, após o encerramento de sua participação no Campeonato Mundial, em meio a movimentações oficiais para localizá-lo e esclarecer as circunstâncias do episódio.

Segundo o que foi noticiado pelo canal Al Arabiya, o episódio começou quando os integrantes da seleção se preparavam para ir aos treinos, e a comissão técnica pediu aos atletas que acompanhassem a equipe ao treinamento, mas Hagag informou aos companheiros que os alcançaria em alguns minutos.

No entanto, o atleta não apareceu no treino, antes de seu telefone ser desligado, enquanto se constatou que ele havia deixado o hotel de hospedagem da delegação desde domingo, sem que os dirigentes da seleção conseguissem entrar em contato com ele ou saber de seu paradeiro.

Após a descoberta de seu desaparecimento, Ahmed Rashed, tesoureiro da federação e chefe da delegação da seleção na Eslováquia, tomou providências e comunicou o episódio ao Ministério da Juventude e Esportes, à embaixada egípcia e às autoridades competentes, para iniciar os procedimentos necessários à busca pelo atleta.

As informações divulgadas indicaram que o pai do atleta, residente na província de Assiut, havia visitado o filho no Centro Olímpico de Maadi antes da viagem da delegação, e assinou um termo oficial registrado em cartório pelo qual assumia a responsabilidade legal pelo retorno do filho ao Egito.

De acordo com as mesmas informações, acredita-se que a obtenção pelo atleta de um visto de entrada nos países da região de Schengen tenha lhe permitido deixar o local da delegação, embora seu paradeiro atual continue desconhecido.

O Ministério da Juventude e Esportes mantém seus contatos com os dirigentes da Federação Egípcia de Luta Olímpica, além das autoridades envolvidas, para verificar os detalhes do episódio e localizar o atleta, com a abertura de uma investigação para apurar as causas de seu desaparecimento e responsabilizar qualquer dirigente cuja negligência for comprovada.