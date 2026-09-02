Uma reportagem revelou, nesta quarta-feira, o diagnóstico inicial da lesão do belga Bisiwu, ponta do time reserva do Barcelona, sofrida nesta noite.

O belga Bisiwu, ponta do time reserva do Barcelona, foi obrigado a deixar a final da Copa da Catalunha, contra o Sabadell, na noite de quarta-feira, carregado em uma maca, após sofrer uma lesão grave.

Isso ocorreu depois de ele receber uma entrada forte no tornozelo, de um zagueiro do Sabadell, no estádio Nova Creu Alta.

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As cenas de sua saída não trouxeram grande esperança no Camp Nou, mas as informações iniciais vindas do clube são relativamente tranquilizadoras.

O jornal "Sport" informou que o jogador não parece sofrer de uma fratura no tornozelo.

O Barcelona descartou inicialmente essa possibilidade após o exame preliminar realizado no gramado e posteriormente no vestiário do Nova Creu Alta.

Ainda assim, o Barça esperará até esta quinta-feira para realizar mais exames médicos e determinar com precisão a extensão da lesão.

Após a entrada violenta, Bisiwu deixou o gramado carregado em uma maca e foi levado ao vestiário pela equipe médica para examinar seu tornozelo direito e avaliar a condição da articulação.

Assim, os exames iniciais mantêm o Barcelona relativamente otimista.

A lesão causou grande preocupação pela forma como ocorreu e pelas imagens posteriores, mas, à espera dos resultados dos exames finais, o clube não a considera uma lesão de extrema gravidade.

Além disso, surgiu outra imagem que amenizou um pouco os temores: no segundo tempo, Bisiwu voltou ao gramado para se juntar aos companheiros no banco de reservas.

Sua permanência no estádio e o fato de não ter sido necessário levá-lo a um centro médico são considerados um sinal positivo. Ainda assim, o ponta belga teve de fazê-lo com o tornozelo imobilizado.

As câmeras flagraram Bisiwu usando uma bota ortopédica e apoiado em duas muletas. A imagem mostra claramente que a lesão não é simples, embora os exames iniciais descartem, por enquanto, o pior dos cenários.

A chegada de Bisiwu ao Barcelona também havia deixado boas impressões durante a pré-temporada atual, e o jogador belga teve a oportunidade de treinar com o time principal, tendo sido um dos destaques do amistoso contra o Basel, onde conseguiu marcar dois gols, que chamaram a atenção da comissão técnica.

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Seu nível gerou muitas expectativas, e o clube contava com ele para continuar evoluindo e crescendo nos próximos meses.