Saiu de maca: Barcelona esclarece a natureza da lesão de seu novo jogador em comunicado oficial

O Barcelona divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira, no qual revelou a situação de seu jogador belga Jessy Bissiou, que sofreu uma lesão que preocupou a torcida ontem.

O jogador de 18 anos foi obrigado a deixar a final da Copa da Catalunha, contra o Sabadell, na noite de quarta-feira, carregado em uma maca, após sofrer uma forte lesão.

As imagens indicavam inicialmente a existência de um problema grave, já que o jogador apareceu posteriormente no gramado usando duas muletas e vestindo uma bota de proteção no pé lesionado, mas os exames iniciais amenizaram os temores em relação à lesão do ponta.

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Bissiou passou por mais exames médicos nesta quinta-feira para esclarecer a natureza de sua lesão, e constatou-se que se tratava de uma forte pancada em seu tornozelo esquerdo.

Isso preocupou o jogador, que escapou de uma lesão grave, mas será obrigado a se ausentar dos gramados por um período para se recuperar.

O Barcelona divulgou um comunicado confirmando que os exames revelaram apenas que ele sofreu uma contusão no tornozelo, e que o jogador poderá voltar aos treinos em breve.

O clube declarou: "Comunicado médico: o jogador Jessy Bissiou sofreu uma lesão na perna esquerda durante a partida de ontem. Os exames médicos realizados nesta manhã confirmaram que se trata apenas de uma contusão. Espera-se seu retorno aos treinos em breve".

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A chegada de Bissiou ao Barcelona neste verão também havia deixado boas impressões durante o período de preparação para a atual temporada, e o jogador belga teve a oportunidade de treinar com a equipe principal, tendo sido um dos grandes destaques do amistoso contra o Basel, no qual conseguiu marcar dois gols, que chamaram a atenção da comissão técnica.







