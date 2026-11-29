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O ídolo uruguaio Fernando Muslera anunciou sua aposentadoria do futebol profissional após a derrota do Estudiantes por 1 a 0 para o Palmeiras na final da Copa Libertadores. O goleiro de 40 anos confirmou a decisão logo após a partida de sábado, no Estádio Centenário, e afirmou que se despede satisfeito apesar de não ter conquistado o título.

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Muslera se despede após a final

Muslera encerrou a carreira poucos minutos depois de ser derrotado pelo Palmeiras em Montevidéu . Destaque da campanha do Estudiantes até a decisão, especialmente nas semifinais contra o Flamengo, o veterano não conseguiu fechar a carreira com um título. Pouco exigido no sábado, ele teve poucas chances de evitar o gol decisivo de Ramon Sosa.

Goleiro fala sobre despedida emocionante

A ocasião teve um significado pessoal profundo para o goleiro, que voltou ao seu país e ao estádio onde começou sua trajetória profissional. Em entrevista após a partida à ESPN, Muslera demonstrou orgulho pelo esforço de sua equipe apesar da frustração: “Saio feliz por ter competido até o último dia.”

Ao falar sobre a despedida de sentimentos contrastantes diante de arquibancadas lotadas, acrescentou: “Muita tristeza pelo resultado, mas satisfação pela forma como competimos até a partida de hoje. Saio muito feliz. É um fim espetacular para a minha carreira, independentemente do resultado, que faz parte do futebol.”

“O Estudiantes veio à minha casa, ao Uruguai, ao estádio onde fiz minha estreia profissional. Eles lotaram as arquibancadas e me apoiaram até o fim. É difícil falar neste momento, mas saio feliz por ter competido até o último dia.”

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Carreira vitoriosa se estendeu por duas décadas

A decisão de Muslera não foi uma surpresa completa para a diretoria do clube argentino, já que ele havia conversado internamente sobre seus planos antes da final. Ao confirmar as conversas à emissora, disse: “Estávamos conversando sobre isso. Eu ainda não tinha confirmado, mas já havia falado com a diretoria. Agradeci aos meus companheiros de equipe, a Sebastian [Veron] e a todos que estão me ouvindo neste momento.”

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Nascido em Buenos Aires e criado no Uruguai, ele estreou pelo Montevideo Wanderers em 2004. Depois de uma breve passagem pelo Nacional, transferiu-se para a Lazio, na Europa, seis meses mais tarde. Seu período de maior sucesso veio na Turquia, com o Galatasaray, onde conquistou 19 títulos antes de se juntar ao Estudiantes. Também representou o Uruguai em cinco Copas do Mundo e venceu a Copa América de 2011.

Estudiantes inicia busca por substituto

Com a saída de Muslera dos gramados, o Estudiantes precisa se recuperar da frustração continental e encontrar um novo goleiro titular de confiança para a próxima temporada. Substituir sua vasta experiência e liderança no vestiário será um grande desafio para a diretoria do clube. Quanto ao ídolo que se aposenta, ele deixa o futebol com seu legado consolidado tanto no futebol sul-americano quanto no turco.