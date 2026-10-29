"Cheguei à seleção ainda menino e agora saio como homem", escreveu Jakobs no Instagram sobre sua decisão.

O jogador de 27 anos explicou que, daqui para frente, quer se concentrar na carreira no clube e também deseja "mais tempo para mim e para minha família". "Afinal, o tempo é precioso e alguns momentos nunca voltam."

Jakobs, nascido em Colônia e que se tornou profissional no FC Köln, ainda havia vestido a camisa da Alemanha na seleção sub-21. Em 2021, ao lado de Florian Wirtz e Nico Schlotterbeck, conquistou o Europeu sub-21 com a Alemanha, mas, um ano depois, decidiu mudar de seleção para defender Senegal, país de origem de seu pai, pela equipe principal.

"Graças a Senegal, pude realizar meus sonhos de infância e viver momentos que levarei para sempre no coração", destacou Jakobs. "Como filho de um pai senegalês, foi muito especial para mim realizar não apenas o meu sonho, mas também o do meu pai."

Ismail Jakobs disputou duas Copas do Mundo por Senegal

O canhoto, que se transferiu do Monaco para o Galatasaray em 2024, estreou por Senegal em setembro de 2022. Pouco depois, na Copa do Mundo de 2022, tornou-se titular a partir do segundo jogo da fase de grupos, deu uma assistência e chegou com a equipe africana às oitavas de final, quando foi eliminada pela Inglaterra (0 a 3).

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Ao todo, Jakobs disputou 33 partidas pela seleção e participou de quatro grandes torneios. O maior destaque foi o triunfo na Copa Africana de Nações no início do ano. Nascido em Colônia, ele começou o torneio como titular, mas perdeu a posição ao longo da competição. Ainda assim, fez quatro jogos, deu uma assistência e entrou em campo na final contra o anfitrião Marrocos, a 15 minutos do fim do tempo regulamentar.

Senegal havia vencido a final em campo por 1 a 0 após a prorrogação, em janeiro. No entanto, devido aos acontecimentos tumultuados durante a partida marcada por escândalos, Jakobs e seus companheiros tiveram o título retirado posteriormente, na primavera, e concedido a Marrocos por decisão administrativa. A federação senegalesa de futebol anunciou então que pretendia contestar a decisão no CAS.

Jogo das 16 avos de final da Copa do Mundo contra a Bélgica segue como o último de Jakobs pela seleção

Na Copa do Mundo do verão passado, Jakobs foi titular em duas das quatro partidas de Senegal, inclusive na dolorosa eliminação nas 16 avos de final diante da Bélgica. Os senegaleses venciam por 2 a 0 até pouco antes do fim do tempo regulamentar, mas os belgas conseguiram levar o jogo à prorrogação e acabaram vencendo por 3 a 2. Foi a última atuação de Jakobs pela seleção.

No Galatasaray, o defensor costuma ser titular pelo lado esquerdo e já disputou 12 partidas nesta temporada, somando todas as competições. O contrato de Jakobs com o campeão turco termina no próximo verão.