Saint-Etienne x Lyon AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O DAZN transmite com exclusividade o duelo entre Saint-Etienne x Lyon , pela Ligue 1, que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais de DAZN - Facebook e YouTube - e aqui na Goal Brasil. O duelo ocorre neste domingo (20), a partir das 18h (de Brasília). O confronto é válido pela 21ª rodada do torneio, e será disputado no Stade Geoffroy-Guichard.

O lateral-esquerdo Gabriel Silva, ex-Palmeiras, renovoiu contrato com a equipe do Saint-Etienne, estendendo o vínculo até 2023. Nesta temporada, o brasileiro já atuou em 13 das 20 partidas pelo clube francês, sendo titular em 10 oportunidades.



(Foto: Getty)

Saint-Etienne e Lyon dividem a terceira e quarta posição da tabela da Ligue 1, com 36 e 34 pontos, respectivamente. O duelo será um grande divisor de águas para o candidato que conseguir garantir os três pontos e se aproximar do Lille, segundo colocado com 37 pontos, abaixo do líder invicto Paris Saint-Germain, com 50 pontos. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

A partida é uma das que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Serie A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais de DAZN e também pela Goal Brasil , sempre AO VIVO e DE GRAÇA .