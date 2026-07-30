O Newcastle United se prepara para promover uma mudança no comando técnico a cerca de três semanas do início da nova temporada, depois que o treinador inglês Eddie Howe ficou próximo de encerrar sua trajetória com o clube, ao mesmo tempo em que a diretoria do clube entrou em estágios avançados de negociação com o alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli saudita, para comandar os Magpies na próxima etapa.

O jornal "The Athletic" revelou nesta quinta-feira que Eddie Howe decidiu deixar o cargo de treinador do Newcastle United nos próximos dias, após cinco anos à frente da comissão técnica, apesar de ter manifestado o desejo de continuar ao fim da temporada passada.

Segundo a reportagem, o treinador inglês, de 48 anos, comunicou à diretoria do clube seu desejo de se afastar do futebol por um período e descansar, em uma decisão tomada de forma amigável, enquanto a diretoria do Newcastle já havia preparado um plano para lidar com sua saída.

As reportagens indicaram que as negociações entre o Newcastle e o alemão Matthias Jaissle, diretor técnico do Al-Ahli saudita, chegaram a um estágio avançado, com vistas a que ele assuma a responsabilidade técnica do time.

Reportagens da imprensa saudita haviam esclarecido anteriormente que Jaissle não chegou a um acordo com a diretoria do Al-Ahli saudita sobre a renovação, por causa de divergências em relação a algumas cláusulas do novo contrato.

Jaissle, de 38 anos, é considerado um dos treinadores em ascensão mais destacados da Europa, depois de ter conduzido o Al-Ahli à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas edições de 2025 e 2026, vale lembrar que o Al-Ahli e o Newcastle têm o mesmo proprietário majoritário, o Fundo de Investimento Público saudita.

Antes de sua passagem pelo Al-Ahli, o treinador alemão construiu seu nome no Red Bull Salzburg, onde conduziu o time à conquista de dois títulos do Campeonato Austríaco em temporadas consecutivas, além do título da Copa da Áustria, antes de sua transferência para o clube saudita em 2023, com o qual conseguiu consolidar um estilo ofensivo baseado na pressão alta.

Howe havia assumido o comando do Newcastle em novembro de 2021, substituindo Steve Bruce, após a aquisição do clube pelo Fundo de Investimento Público, quando o time ocupava a décima nona posição na tabela de classificação da Premier League.

O treinador inglês conseguiu salvar o time do rebaixamento em sua primeira temporada, antes de conduzi-lo à quarta colocação na temporada 2022-2023 e à classificação para a Liga dos Campeões da Europa, e em seguida encerrar uma das temporadas seguintes entre as cinco primeiras posições.

Howe também escreveu seu nome na história do Newcastle depois de conduzir o time à conquista da Copa da Liga Inglesa em 2025 diante do Liverpool, fazendo com que o clube conquistasse seu primeiro grande título nacional desde 1955, e seu primeiro troféu em 70 anos.

Mas a temporada passada testemunhou um recuo evidente nos resultados do time, depois que o Newcastle encerrou a Premier League na décima segunda posição, além de ter se despedido da Liga dos Campeões da Europa nas oitavas de final após a derrota para o Barcelona por um placar agregado de 8 a 3, enquanto o time conquistou apenas cinco vitórias nas últimas 17 partidas do Campeonato, o que aumentou a pressão em torno do futuro do treinador.

Apesar disso, os dirigentes do clube haviam concordado, em reuniões realizadas após o fim da temporada, com a presença de uma delegação do Fundo de Investimento Público saudita, em conceder a Howe uma nova oportunidade, reconhecendo que os resultados da temporada não estiveram no nível exigido.

A provável saída de Howe acontece num momento em que o Newcastle vive um verão movimentado no que diz respeito às transferências, depois de ter vendido Anthony Gordon ao Barcelona por 69,3 milhões de libras esterlinas, e Sandro Tonali ao Tottenham por 100 milhões de libras esterlinas, enquanto corre o risco de perder o brasileiro Bruno Guimarães, pretendido pelo Arsenal, que segundo as reportagens deseja se transferir para o campeão da Premier League.

Howe já havia tido duas passagens pelo Bournemouth, intercaladas por um breve período no Burnley, antes de iniciar sua jornada com o Newcastle, que se espera terminar oficialmente nos próximos dias.