O Real Madrid e a Juventus decidiram o futuro da médio espanhola Alba Redondo, de 29 anos, depois de dias de rumores; foi alcançado um acordo definitivo para a sua transferência para a Juventus por apenas 150 mil euros, num negócio que reflete o fracasso da sua passagem pelos merengues.

Segundo o jornal "As", a Juventus pagará o valor acordado ao Real Madrid pela contratação da jogadora, a quem restava um ano de contrato, mas que decidiu partir em busca do tempo de jogo que lhe foi negado na capital espanhola.

A decisão de Redondo de sair foi motivada pelo receio de que a sua ausência dos relvados afetasse as suas hipóteses de participar com a seleção espanhola no próximo Campeonato do Mundo, após duas temporadas dececionantes no Santiago Bernabéu, ao longo das quais não alcançou o protagonismo esperado.

Redondo tinha-se juntado ao Real Madrid em 2024, proveniente do Levante, como uma das melhores marcadoras da liga espanhola feminina, mas a sua passagem pelo clube merengue não correspondeu às expectativas, o que a levou a procurar uma nova oportunidade no Calcio.

A Juventus, orientada pelo treinador espanhol Guerrero, procura recuperar as suas glórias anteriores no futebol feminino, trabalhando para reforçar fortemente o seu plantel esta temporada. Além de Redondo, contratou Cela e Khelifi, bem como a sua compatriota Julia Bartel, num projeto ambicioso para devolver a Juventus à ribalta.