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Marcus Rashford RaphinhaGetty Images
Christian Guinin

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Saída selada em definitivo: estrela ofensiva se despede do FC Barcelona

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M. Rashford
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Ver Marcus Rashford mais uma vez com a camisa do Barcelona já era algo considerado improvável. Agora, porém, a saída está sacramentada em definitivo.

Em sua conta no Instagram, o jogador da seleção inglesa se pronunciou e confirmou que não vestirá mais a camisa dos catalães na próxima temporada.

"Sou muito grato a todos no clube por terem feito do meu período aqui uma experiência tão positiva e inesquecível. Aproveitei cada momento e vou levar comigo muitas lembranças especiais", escreveu Rashford. Além disso, ele publicou uma foto de sua camisa do Barça com o número 14.

O fato de o jogador de 28 anos dificilmente dar continuidade à sua passagem por Barcelona após o empréstimo já vinha se desenhando nas últimas semanas. Assim, o Barça abriu mão de uma opção de compra prevista no valor de 30 milhões de euros e, em vez disso, contratou Anthony Gordon, do Newcastle United, como novo nome para a ponta esquerda.

Marcus RashfordGetty Images

Marcus Rashford fica no Manchester United?

Rashford havia convencido em sua passagem pelos catalães na temporada passada e somou 28 participações em gols (14 gols e 14 assistências) em 49 partidas considerando todas as competições pela equipe do técnico Hansi Flick.

Para o inglês, o fim no Barça significa ao mesmo tempo o retorno ao seu clube formador, o Manchester United, com o qual ainda tem contrato até 30 de junho de 2028.

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Uma reintegração sob o novo técnico Michael Carrick parece tão provável quanto uma separação definitiva. Ao menos, não devem faltar interessados, afinal, ao que tudo indica, clubes de peso como Fenerbahçe e Tottenham Hotspur colocaram o jogador de 28 anos na mira.

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