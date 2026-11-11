Saída do Bayern de Munique no meio da temporada? Aaron Danks, substituto de Kompany, estaria na mira do Manchester United

Aaron Danks substituiu Vincent Kompany no Bayern de Munique com competência. Ao que parece, o trabalho também chamou a atenção do Manchester United. Os Red Devils precisam resolver mais uma crise no comando técnico, e Danks seria uma opção.
Nas últimas semanas, Aaron Danks ganhou os holofotes no Bayern de Munique. O auxiliar inglês de Vincent Kompany assumiu as funções do técnico belga durante sua ausência por motivo de saúde, respondeu às perguntas dos jornalistas em entrevistas coletivas e após os jogos e comandou a equipe à beira do campo.
Agora, com Kompany recuperado de uma irritação das meninges, seu retorno à beira do campo parece cada vez mais próximo. O presidente honorário Uli Hoeneß já havia anunciado que Kompany voltaria ao banco "em duas, três semanas" após a pausa para as seleções, em meados de novembro.
Então, Danks voltará a ocupar um papel secundário. Ou será que não? Segundo a BBC, Danks seria uma opção para reforçar a comissão técnica de Michael Carrick no Manchester United, caso os Red Devils decidam manter seu atual treinador, contrariando as informações que circulam no momento.
Há um histórico entre os dois: Danks trabalhou com Carrick no Middlesbrough de 2022 a 2024, como seu auxiliar no clube da segunda divisão inglesa. No verão de 2024, Danks seguiu para o Bayern de Munique com Kompany, de quem já havia sido auxiliar no Anderlecht.
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Manchester United: quando Michael Carrick será demitido?
É muito difícil, porém, imaginar que Danks aceite uma possível proposta de Manchester. Em primeiro lugar, ele não chegaria como treinador principal, mas novamente como auxiliar, e ainda em uma situação extremamente delicada. No Bayern, por outro lado, é muito respeitado como homem de confiança de Kompany e disputa vários títulos com o clube mais vitorioso da Alemanha.
O Manchester United venceu apenas um de seus dez primeiros jogos na Premier League. Na 18ª posição da tabela, sua realidade agora é a luta contra o rebaixamento. Somam-se a isso atuações por vezes desastrosas na Champions League, como contra o Como (1 a 4), ou diante do Bournemouth pela liga (0 a 3), além da eliminação para o Brighton na Copa da Liga em meados de setembro. Recentemente, porém, os Red Devils conseguiram, por duas vezes, reverter de forma espetacular uma desvantagem de 2 a 0 durante a partida.
Na Champions League, chegaram a vencer a Roma por 3 a 2. Na Premier League, empataram em 4 a 4 com o Aston Villa depois de estar perdendo por 2 a 0 e 4 a 2. Mesmo assim, Carrick, que levou o United de volta à Champions League na temporada passada com um segundo turno excepcional, corre agora o risco de perder o cargo.
Manchester United: quem são os candidatos a treinador?
O principal favorito para suceder Carrick é, atualmente, Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos. O Guardian e o Times afirmam que o argentino gostaria muito de trabalhar em Manchester, embora só tenha renovado seu contrato com a federação dos Estados Unidos até 2030 após a Copa do Mundo no verão. O acordo, porém, incluiria uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros. Pochettino já havia sido cotado para treinar o Manchester United em 2022, mas, na ocasião, os Red Devils escolheram Erik ten Hag como novo técnico.
Além de Pochettino, Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte também seriam candidatos, segundo a BBC, caso Carrick seja de fato demitido. O assunto será discutido na quarta-feira, em Mônaco, pelo acionista minoritário Sir Jim Ratcliffe, pelo diretor-executivo Omar Berrada e pelo diretor esportivo Jason Wilcox, em uma reunião já prevista. "Espera-se que Berrada e Wilcox recomendem a demissão do treinador", afirma a BBC.
Nesse caso, a possibilidade de Danks chegar para auxiliar Carrick também estaria definitivamente descartada. De todo modo, o profissional de 43 anos declarou recentemente seu vínculo emocional com o clube de Munique. "Tenho orgulho da união, da força de caráter e do comprometimento que todos demonstraram neste clube incrível. Seguimos em frente juntos e estamos ansiosos para ter Vince de volta ao lugar a que pertence. Mia san mia", escreveu ele em uma publicação no Instagram.