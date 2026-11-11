Saída do Bayern de Munique no meio da temporada? Aaron Danks, substituto de Kompany, estaria na mira do Manchester United

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Aaron Danks substituiu Vincent Kompany no Bayern de Munique com competência. Ao que parece, o trabalho também chamou a atenção do Manchester United. Os Red Devils precisam resolver mais uma crise no comando técnico, e Danks seria uma opção.

Nas últimas semanas, Aaron Danks ganhou os holofotes no Bayern de Munique. O auxiliar inglês de Vincent Kompany assumiu as funções do técnico belga durante sua ausência por motivo de saúde, respondeu às perguntas dos jornalistas em entrevistas coletivas e após os jogos e comandou a equipe à beira do campo.

Agora, com Kompany recuperado de uma irritação das meninges, seu retorno à beira do campo parece cada vez mais próximo. O presidente honorário Uli Hoeneß já havia anunciado que Kompany voltaria ao banco "em duas, três semanas" após a pausa para as seleções, em meados de novembro.

Então, Danks voltará a ocupar um papel secundário. Ou será que não? Segundo a BBC, Danks seria uma opção para reforçar a comissão técnica de Michael Carrick no Manchester United, caso os Red Devils decidam manter seu atual treinador, contrariando as informações que circulam no momento.

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Há um histórico entre os dois: Danks trabalhou com Carrick no Middlesbrough de 2022 a 2024, como seu auxiliar no clube da segunda divisão inglesa. No verão de 2024, Danks seguiu para o Bayern de Munique com Kompany, de quem já havia sido auxiliar no Anderlecht.

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Manchester United: quando Michael Carrick será demitido?

É muito difícil, porém, imaginar que Danks aceite uma possível proposta de Manchester. Em primeiro lugar, ele não chegaria como treinador principal, mas novamente como auxiliar, e ainda em uma situação extremamente delicada. No Bayern, por outro lado, é muito respeitado como homem de confiança de Kompany e disputa vários títulos com o clube mais vitorioso da Alemanha.

O Manchester United venceu apenas um de seus dez primeiros jogos na Premier League. Na 18ª posição da tabela, sua realidade agora é a luta contra o rebaixamento. Somam-se a isso atuações por vezes desastrosas na Champions League, como contra o Como (1 a 4), ou diante do Bournemouth pela liga (0 a 3), além da eliminação para o Brighton na Copa da Liga em meados de setembro. Recentemente, porém, os Red Devils conseguiram, por duas vezes, reverter de forma espetacular uma desvantagem de 2 a 0 durante a partida.

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Na Champions League, chegaram a vencer a Roma por 3 a 2. Na Premier League, empataram em 4 a 4 com o Aston Villa depois de estar perdendo por 2 a 0 e 4 a 2. Mesmo assim, Carrick, que levou o United de volta à Champions League na temporada passada com um segundo turno excepcional, corre agora o risco de perder o cargo.

Manchester United: quem são os candidatos a treinador?

O principal favorito para suceder Carrick é, atualmente, Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos. O Guardian e o Times afirmam que o argentino gostaria muito de trabalhar em Manchester, embora só tenha renovado seu contrato com a federação dos Estados Unidos até 2030 após a Copa do Mundo no verão. O acordo, porém, incluiria uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros. Pochettino já havia sido cotado para treinar o Manchester United em 2022, mas, na ocasião, os Red Devils escolheram Erik ten Hag como novo técnico.

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Além de Pochettino, Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte também seriam candidatos, segundo a BBC, caso Carrick seja de fato demitido. O assunto será discutido na quarta-feira, em Mônaco, pelo acionista minoritário Sir Jim Ratcliffe, pelo diretor-executivo Omar Berrada e pelo diretor esportivo Jason Wilcox, em uma reunião já prevista. "Espera-se que Berrada e Wilcox recomendem a demissão do treinador", afirma a BBC.

Nesse caso, a possibilidade de Danks chegar para auxiliar Carrick também estaria definitivamente descartada. De todo modo, o profissional de 43 anos declarou recentemente seu vínculo emocional com o clube de Munique. "Tenho orgulho da união, da força de caráter e do comprometimento que todos demonstraram neste clube incrível. Seguimos em frente juntos e estamos ansiosos para ter Vince de volta ao lugar a que pertence. Mia san mia", escreveu ele em uma publicação no Instagram.