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Lisandro Martinez pode deixar o Manchester United de forma surpreendente, enquanto o Barcelona acompanha a situação cada vez mais delicada do zagueiro em Old Trafford. O argentino recentemente causou polêmica ao questionar publicamente a estratégia de contratações do clube e a atuação do diretor técnico Jason Wilcox.

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As consequências em Old Trafford

O futuro do jogador de 28 anos em Manchester está seriamente ameaçado após um desgaste na relação com a diretoria. Martinez teria decidido não prolongar sua permanência, e as negociações contratuais estão paradas desde a conquista da Copa do Mundo de 2022, em meio à insatisfação com seu salário em comparação ao dos jogadores mais bem pagos do elenco.

Seu contrato atual termina neste verão. Embora o United tenha uma cláusula para prorrogá-lo por 12 meses, o defensor se opõe à sua ativação, e o clube segue hesitante em impor a extensão. Segundo o Mundo Deportivo, o impasse contratual despertou o interesse do Barcelona, que incluiu o ex-jogador do Ajax em sua lista de reforços defensivos considerados bastante acessíveis, ao lado de Alessandro Bastoni, da Inter, e do zagueiro Natan, do Real Betis.

Tensões aumentam no vestiário

O mal-estar teve origem em uma derrota recente para o Atlético de Madrid na Champions League, após a qual o argentino questionou publicamente a falta de profundidade do elenco do United. Embora vários companheiros de equipe também estejam, segundo relatos, preocupados com os rumos do clube, o tom explosivo de sua manifestação provocou um atrito significativo nos bastidores.

O momento escolhido para as críticas pegou o vestiário de surpresa e levou a um confronto reservado com pelo menos um colega. Apesar do episódio, a possibilidade de Martinez ficar disponível faz dele um dos principais alvos dos clubes de La Liga. A Espanha desponta como seu destino preferido, e o Atlético de Madrid também tem sido fortemente associado ao jogador após vencer o Manchester United, segundo o AS.

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Cobrança por investimento

A polêmica começou quando Martinez fez uma avaliação contundente das contratações do United após a dura derrota na capital espanhola. O zagueiro cobrou um elenco mais forte para competir no mais alto nível e apontou diretamente para a equipe responsável pelas contratações.

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“Precisamos trazer mais jogadores para competir”, afirmou Martinez. “Espero mais [investimento]. 100%. Espero mais do nosso diretor técnico. Preciso ser honesto: nós, jogadores, temos que fazer mais, mas também é importante montar um elenco forte para estar preparado para uma noite como esta.”

Segundo relatos, os comentários não foram uma tentativa premeditada de forçar uma transferência, mas um reflexo de frustrações antigas. O defensor depois pediu desculpas pela manifestação.

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Técnico tenta deixar episódio para trás

Michael Carrick, técnico do United, tentou desde então amenizar a situação e afirmou que o elenco segue completamente unido. Ele confirmou que o assunto foi tratado internamente e ressaltou que a equipe está concentrada em seguir em frente.

“Licha se manifestou e reconheceu a situação e, como grupo, seguimos em frente”, explicou Carrick. “Não há nenhum drama para nós como grupo. Consideramos que o assunto foi resolvido.”

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Apesar das garantias de Carrick, janeiro representa a última oportunidade realista de o United receber uma quantia pela transferência. A menos que o clube acione inesperadamente a cláusula de prorrogação, corre o risco de perder de graça, no próximo verão, o defensor que soma 115 partidas.