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SV Elversberg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

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Saída aparentemente fica mais concreta: ex-jogador da seleção ainda pode deixar a Bundesliga

Bundesliga
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Bayer Leverkusen x Union Berlin
Bayer Leverkusen
Union Berlin

Mesmo com o fechamento da janela de transferências na Europa, ainda há mudanças possíveis. Ao que tudo indica, Jonas Hofmann estaria lidando com uma saída em breve do Bayer Leverkusen.

Segundo uma reportagem do Bild, a saída do jogador de 24 partidas pela seleção principal é, sim, um tema. O interessado é o Al-Shabab, da Arábia Saudita, onde a janela de transferências ainda está aberta até 12 de outubro.

O interesse seria mútuo, diz a publicação. Hofmann está em contato com o clube do técnico alemão Thomas Letsch.

Está claro que o prestígio de Hofmann em Leverkusen também não aumentou sob o comando do novo treinador Carles Martinez, como reforça a não inclusão no elenco dos Renanos para a Liga Europa.

Bayer 04 Leverkusen v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images

Jonas Hofmann, vencedor da dobradinha com o Bayer

Hofmann se transferiu em 2023 do Borussia Mönchengladbach para o Leverkusen e, sob o comando do técnico Xabi Alonso, conquistou invicto com o Werkself o Campeonato Alemão de 2024 e, paralelamente, a Copa da Alemanha. Depois de 32 jogos só na liga em sua primeira temporada, na qual marcou cinco gols e deu dez assistências, sua influência foi diminuindo cada vez mais.

O Leverkusen provavelmente permitiria até uma transferência sem custos para Hofmann, cujo contrato com o Bayer vai até o verão de 2027. O retorno de Moussa Diaby só tornou esse cenário ainda mais provável.

"É verdade que ainda há alguns mercados do futebol abertos. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Jonas também sabe disso", disse o técnico Martinez recentemente. "Ele está aqui agora e treina conosco. Temos alguns problemas de lesão nessa posição, pelos lados, e por isso Jonas pode nos ajudar."


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