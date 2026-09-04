Saída aparentemente fica mais concreta: ex-jogador da seleção ainda pode deixar a Bundesliga

Segundo uma reportagem do Bild, a saída do jogador de 24 partidas pela seleção principal é, sim, um tema. O interessado é o Al-Shabab, da Arábia Saudita, onde a janela de transferências ainda está aberta até 12 de outubro.

O interesse seria mútuo, diz a publicação. Hofmann está em contato com o clube do técnico alemão Thomas Letsch.

Está claro que o prestígio de Hofmann em Leverkusen também não aumentou sob o comando do novo treinador Carles Martinez, como reforça a não inclusão no elenco dos Renanos para a Liga Europa.

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Jonas Hofmann, vencedor da dobradinha com o Bayer

Hofmann se transferiu em 2023 do Borussia Mönchengladbach para o Leverkusen e, sob o comando do técnico Xabi Alonso, conquistou invicto com o Werkself o Campeonato Alemão de 2024 e, paralelamente, a Copa da Alemanha. Depois de 32 jogos só na liga em sua primeira temporada, na qual marcou cinco gols e deu dez assistências, sua influência foi diminuindo cada vez mais.

O Leverkusen provavelmente permitiria até uma transferência sem custos para Hofmann, cujo contrato com o Bayer vai até o verão de 2027. O retorno de Moussa Diaby só tornou esse cenário ainda mais provável.

"É verdade que ainda há alguns mercados do futebol abertos. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Jonas também sabe disso", disse o técnico Martinez recentemente. "Ele está aqui agora e treina conosco. Temos alguns problemas de lesão nessa posição, pelos lados, e por isso Jonas pode nos ajudar."



