Saiba o motivo que fez o Barça emitir o comunicado sobre Rabiot

A equipe catalã confirmou o interesse no francês, mas negou que já tenha chegado a um acerto

O Barcelona surpreendeu ao emitir, neste domingo (30), uma nota oficial que explicava como aconteceram as conversas envolvendo a intenção de contratar Adrien Rabiot, meio-campista do PSG.

A manifestação foi uma resposta às declarações feitas pelo português Antero Henrique, diretor esportivo da equipe francesa, em relação à lisura do Barça nas tratativas. Segundo noticiado pelo site do Mundo Deportivo, a equipe catalã divulgou a sua nota oficial também para evitar futuras sanções que podem vir da FIFA por conta de assédio ao atleta.

“Ante as notícias que apareceram na França, o Barça manifesta que não descumpriu nenhuma normativa referente à contratação de jogadores do PSG. Os únicos contatos aconteceram no mês de agosto e agora, há uma semana. Em ambos os casos, os contatos se produziram com os responsáveis esportivos do PSG para mostrar o interesse do FC Barcelona no jogador Adrien Rabiot”, diz parte do texto.

Rabiot tem contrato com o PSG até o final desta temporada e ainda não aceitou uma oferta de renovação. O Barcelona e o favorito para contar com o habilidoso meio-campista.