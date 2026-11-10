“Saiam logo!”: Paul Scholes detona jogadores que decepcionam no Manchester United por hábito “vergonhoso” após os jogos

Um início historicamente ruim para o United
O United vive um início de temporada de pesadelo na Premier League. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela antes da pausa de novembro para as seleções, com apenas uma vitória em dez partidas. O time de Carrick está há oito jogos sem vencer no campeonato. É apenas a segunda vez na história do clube que a equipe passa por uma sequência tão ruim, igualando sua pior posição nesta altura da temporada desde 1986.
Apesar da péssima fase, os jogadores continuaram a dar voltas pelo campo para agradecer à torcida após as partidas recentes. O ritual agora recebeu duras críticas de Scholes, ídolo do clube.
Scholes critica ritual após os jogos
Os jogadores do Manchester United caminharam pelo campo para aplaudir os torcedores após a humilhante derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em Old Trafford. A torcida entoou cânticos em apoio a Carrick, mas passou a vaiar o elenco assim que o treinador entrou no túnel.
Os jogadores repetiram o gesto depois de um emocionante empate em 4 a 4 com o Aston Villa no domingo. Scholes não poupou críticas à atitude da equipe e exigiu o fim imediato do ritual.
“Vou dizer uma coisa que eles precisam fazer: parar de dar essas voltas pelo campo depois de todo jogo”, disse Scholes ao The Good, The Bad & The Football, patrocinado pela Midnite. “Que p*rra é essa? É muito ruim. Jesus, é constrangedor. Parece que todo jogo é o último da temporada. Saiam logo de campo!”
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Butt também demonstra frustração
Scholes não é o único incomodado com as cenas após os jogos em Old Trafford. Nicky Butt, também ex-meio-campista do United, concordou que comemorar um empate era totalmente inadequado diante da posição delicada do clube no campeonato.
“Isso também está me deixando p*to”, acrescentou Butt durante a conversa no podcast. “Uma volta pelo campo depois de um empate…”
O United mostrou alguma capacidade de reação contra o Villa para evitar a quinta derrota na campanha. A equipe chegou a ficar duas vezes em desvantagem de dois gols, mas reagiu para conquistar um ponto. Ainda assim, a situação geral continua preocupante.
Carrick tem futuro incerto
A diretoria do Manchester United está avaliando a permanência de Carrick no comando da equipe. Os dirigentes estudam uma possível troca de treinador durante a pausa para as seleções. Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte foram apontados como candidatos ao cargo. No entanto, os dirigentes ainda podem optar por manter a confiança em Carrick e dar a ele tempo para mudar o rumo da temporada.