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Paul Scholes pediu ao elenco do Manchester United, que atravessa uma fase difícil, que pare de dar voltas de agradecimento à torcida após os jogos, depois de um início de temporada desastroso. O ídolo do clube chamou o hábito de “constrangedor”, enquanto o time de Michael Carrick continua na zona de rebaixamento da Premier League.

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Um início historicamente ruim para o United

O United vive um início de temporada de pesadelo na Premier League. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela antes da pausa de novembro para as seleções, com apenas uma vitória em dez jogos. O time de Carrick está há oito partidas sem vencer no campeonato. É apenas a segunda vez na história do clube que ele enfrenta uma sequência tão ruim, igualando sua pior posição nesta altura de uma temporada desde 1986.

Apesar da péssima fase, o elenco continuou a dar voltas no campo para agradecer aos torcedores após os últimos jogos. O gesto agora recebeu duras críticas de Scholes, ídolo do clube.

Scholes critica gesto após os jogos

Os jogadores do Manchester United deram uma volta no campo para aplaudir os torcedores após a humilhante derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em Old Trafford. A torcida entoou cânticos de apoio a Carrick, mas passou a vaiar o elenco assim que o treinador entrou no túnel.

Os jogadores repetiram o gesto após o emocionante empate por 4 a 4 com o Aston Villa no domingo. Scholes não poupou críticas ao comportamento da equipe e exigiu o fim imediato da prática.

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“Vou dizer uma coisa que eles precisam fazer: parar com essas voltas de agradecimento depois de todos os jogos”, disse Scholes ao podcast The Good, The Bad & The Football. “Que p*rra é essa? É muito ruim. Meu Deus, é constrangedor. Todo jogo parece o último da temporada. Saiam logo de campo!”

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Butt também demonstra frustração

Scholes não é o único incomodado com as cenas após os jogos em Old Trafford. Nicky Butt, também ex-meio-campista do United, concordou que comemorar um empate era totalmente inadequado diante da situação delicada do clube na tabela.

“Isso também está me irritando”, acrescentou Butt durante a conversa no podcast. “Uma volta de agradecimento depois de um empate...”

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O United chegou a mostrar poder de reação contra o Villa para evitar sua quinta derrota na campanha. A equipe esteve duas vezes atrás no placar por dois gols de diferença antes de reagir e conquistar um ponto, mas a situação geral continua preocupante.

Futuro de Carrick é incerto

A direção do Manchester United está avaliando a permanência de Carrick no comando da equipe. Os dirigentes analisam a possibilidade de trocar de treinador durante a pausa para as seleções. Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte foram apontados como possíveis nomes para o cargo. No entanto, os dirigentes do clube ainda podem optar por manter a confiança em Carrick e lhe dar tempo para mudar o rumo da temporada.