Saia do Liverpool e fracasse? Por que deixar o Anfield está se provando um mau negócio

Georginio Wijnaldum não é o primeiro jogador que sai do Liverpool e se depara com uma realidade completamente diferente da vivida em Anfield. Foram 21 jogos disputados até o momento, onde apenas em 11 começou como titular, algo um tanto inesperado para uma das maiores contratações do PSG para a temporada.

Mesmo com apenas pouco mais de quatro meses de clube, o clube parisiense já parece disposto a liberar Wijnaldum para outros elencos mundo à fora, como Arsenal e Newcastle. Isto pois, para o público em geral, o atleta não mostrou realmente o potencial que era esperado de um jogador como ele. Além de tudo, o próprio meia não sentiu apoio, nem por parte da torcida, e nem por parte dos colegas de grupo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em entrevista, Wijnaldum relatou: "A situação não é como eu queria. Mas isso é o futebol e eu terei que aprender a lidar com isso. Eu sou um lutador. Tenho que me manter positivo e trabalhar duro para dar a volta por cima", mostrando insatisfação com seu andamento no PSG, mas disposto a mudança. Porém, sem apoio, é difícil que um atleta consiga dar a "volta por cima", mas não impossível caso o clima dentro e fora do vestiário mude.

Assim como dito, Wijnaldum não foi o único a descer de nível ao sair do Liverpool. Philippe Coutinho, antes um dos principais jogadores dos Reds, além de titular da seleção brasileira, agora não consegue se firmar em um só clube. Coutinho saiu de Anfield com bons números, e viajou à Espanha para atuar no Barça, onde começou relativamente bem, mas acabou decaindo. Após o clube catalão, tentou o Bayern, que acabou não dando certo, até voltar novamente ao Barcelona, o qual está próximo de deixar (de novo).

Apesar do mau começo no PSG, WIjnaldum ajudou com três gols e uma assistência, mas foi notado que o atleta tem sido mais lento que o normal, com e sem a bola nos pés. Além disso, Mbappé e Messi, em particular, foram vistos mostrando suas frustrações contra o meia em alguns momentos de jogo.

O meia relatou também que, em certas vezes, não se sentia acolhido pela torcida do Liverpool, mas foi no último jogo dele pelos Reds que ficou claro que os críticos, na verdade, eram minoria. Os companheiros de equipe, incluindo o técnico Jurgen Klopp, sabiam do seu valor, já que acima de tudo, ajudou a equipe inglesa na conquista de vários títulos em sua passagem pelo elenco.

Basta agora entender qual será o futuro do atleta: continuar no PSG? Voltar para a Premier League? Ir para a Serie A, jogar na Inter de Milão? São dúvidas que serão cessadas com o tempo. Mas uma verdade é clara, sair de Anfield pode ser perigoso, pois, assim como ocorreu com o Wijnaldum e Coutinho, a carreira pode vir a decair.