Sai zica! Guerrero encerra jejum pelo Inter e é decisivo contra o Bahia

Atacante não balançava as redes desde o dia 4 de setembro, quando o Colorado venceu o Cruzeiro pela Copa do Brasil

Acabou o jejum. Paolo Guerrero marcou dois gols na vitória do por 3 a 2 sobre o , na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado (26), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pôs fim a uma sequência de sete jogos sem marcar.

A última vez que Guerrero havia balançado as redes foi no dia 4 de setembro, na vitória por 3 a 0 sobre o , pela semifinal da Copa do . No entanto, pelo Brasileirão, o peruano estava sem marcar desde o dia 2 de junho, quando o bateu o Avaí por 2 a 0.

Confira os gols de Guerrero na vitória sobre o Bahia:

(BAHxINT) 1x3 - ⏰ 28'/2T: MAIS UM DO HOMEM! Grande jogada de Edenilson, ele lança Paolo Guerrero, que corta o marcador e toca com efeito no cantinho! Um golaço! #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/kMWCHOoyys — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 26, 2019