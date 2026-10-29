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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogiou o goleiro Matvey Safonov pela excelente adaptação às altas exigências do futebol de elite. Enrique destacou a coragem do jogador da seleção russa e seu papel fundamental no início da construção das jogadas da equipe.

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Safonov se firma como titular no gol

O goleiro russo Matvey Safonov segue se consolidando como a primeira opção do Paris Saint-Germain no gol sob o comando do técnico Luis Enrique. Contratado junto ao FC Krasnodar por 20 milhões de euros em junho de 2024, Safonov conquistou dois títulos consecutivos da Champions League, em 2025 e 2026.

Suas atuações consistentes lhe renderam uma indicação ao Troféu Yashin de 2026.

Safonov não sofreu gols na recente vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Lyon no Parc des Princes.

Enrique elogia a coragem do goleiro e sua adaptação ao futebol moderno

Antes da partida de sexta-feira contra o Le Havre pela Ligue 1, Enrique demonstrou estar completamente satisfeito com a evolução de Safonov. “É simples: quando chegou, ele enfrentou o desafio de jogar bem em um clube da primeira divisão. Ele fez tudo certo”, disse Enrique.

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“Ele se encaixa perfeitamente no que buscamos e no futebol moderno.”

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“Ele tem um papel fundamental na nossa forma de defender e na construção das jogadas. Estamos muito satisfeitos com ele; está sempre buscando melhorar e é muito corajoso”, acrescentou o técnico espanhol.

Distribuição de jogo e saídas do gol se encaixam no sistema de Enrique

A disposição de Safonov para iniciar as jogadas desde a defesa se alinha às exigências táticas de Enrique por alta posse de bola e construção de jogo controlada.

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O goleiro de 27 anos recebeu elogios pela tranquilidade sob pressão diante da marcação agressiva dos adversários.

Sua comunicação na defesa ajudou a estabilizar a linha defensiva do PSG nas vitórias recentes.

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Goleiro russo está pronto para o desafio contra o Le Havre

Safonov deve seguir como titular no gol quando o PSG visitar o Le Havre no Stade Oceane, na noite de sexta-feira.

Com o PSG buscando ampliar sua vantagem na liderança do campeonato, Safonov tenta passar mais uma partida sem sofrer gols.

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O goleiro russo segue evoluindo rapidamente no mais alto nível.