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A França foi obrigada a mudar seus planos defensivos para os últimos jogos das eliminatórias da Liga das Nações após a lesão de Pierre Kalulu. O defensor da Juventus deixou oficialmente a concentração da seleção, abrindo espaço para que um jovem destaque da Bundesliga mostre seu valor.

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Defensor da Juventus fica fora por lesão

A França sofreu uma baixa importante na defesa com o corte de Kalulu. O jogador da Juventus precisou deixar a convocação na segunda-feira após sofrer uma lesão em uma partida recente da Serie A. Esperava-se que o ex-jogador do Milan tivesse papel importante durante a próxima Data Fifa, mas ele permanecerá na Itália para se concentrar na recuperação.

O problema surgiu após uma partida do campeonato no domingo, quando o versátil defensor relatou um desconforto físico significativo. O clube confirmou a lesão de Kalulu em comunicado: “Ao fim da partida contra a Fiorentina, Pierre Kalulu relatou desconforto muscular na coxa esquerda e passou por exames diagnósticos nesta manhã. Os exames realizados no J|medical revelaram uma lesão de baixo grau no bíceps femoral esquerdo. O jogador iniciou o tratamento em consulta com a comissão da seleção francesa, que o retirou da convocação.”

Kumbedi é promovido da seleção sub-21

Diante da ausência de Kalulu, o técnico da França, Zinedine Zidane, recorreu às categorias de base para encontrar um substituto. Sael Kumbedi, defensor do VfL Wolfsburg muito bem avaliado, foi promovido da seleção francesa sub-21 para a equipe principal. A mudança representa um marco importante para o jovem lateral, que vem se destacando com suas atuações na Alemanha apesar da posição atual de seu clube na divisão.

Kumbedi estava inicialmente previsto para se apresentar à seleção sub-21 para seus próprios compromissos internacionais. No entanto, a vaga na equipe principal deu ao jogador de 21 anos a oportunidade de se testar no mais alto nível do futebol internacional. A comissão técnica acredita que sua velocidade e capacidade técnica fazem dele uma opção ideal para ampliar as alternativas na defesa neste período crucial da temporada.

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Ajustes táticos para Zidane

A perda de Kalulu obriga Zidane a repensar sua abordagem tática para os próximos jogos contra dois adversários competitivos. Enquanto o jogador da Juventus oferece versatilidade em toda a linha defensiva, Kumbedi proporciona uma opção ofensiva mais tradicional na lateral direita. Resta saber quantos minutos o jovem do Wolfsburg terá durante esta Data Fifa de grande importância.

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Com o elenco já reunido na base do CNF Clairefontaine, os treinos terão como foco integrar o novo convocado ao sistema defensivo. A comissão francesa acompanhará de perto a condição física de todo o elenco para evitar novas baixas por lesão antes do voo para Milão.

Rodada dupla decisiva na Liga das Nações

A França se prepara para as duas últimas partidas da fase de classificação da Liga das Nações da UEFA, ainda decisivas. O primeiro teste será na quinta-feira, 12 de novembro, quando a seleção francesa viajará ao icônico Stadio Giuseppe Meazza, em Milão. Um confronto de destaque contra a Itália a aguarda e será um teste difícil para a defesa reformulada e para Kumbedi, recém-promovido.

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Após a viagem a Milão, a equipe voltará ao seu país para o último jogo do grupo. A França receberá a Turquia no Stade Atlantique, em Bordeaux, no domingo, 15 de novembro. As duas partidas serão decisivas para definir a posição final da França no grupo e sua possível classificação para a fase eliminatória da competição no ano que vem.