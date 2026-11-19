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O capitão do Santos, Neymar, levou na brincadeira o imprevisto na viagem antes do jogo de quarta-feira. O ônibus da equipe quebrou a caminho da partida contra o Coritiba pela Série A. Obrigado a deixar o veículo com os companheiros no meio do trajeto, o atacante brasileiro brincou nas redes sociais que o time havia sido sabotado.

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Atacante leva imprevisto na viagem na brincadeira

Neymar não se abalou com a parada inesperada no trajeto, enquanto os jogadores do Santos esperavam cerca de 10 minutos em uma rua para embarcar em outro veículo. Segundo o Globo, a parada repentina gerou uma breve preocupação com os protocolos de segurança em torno do jogador de 34 anos, embora a Polícia Militar já escoltasse o grupo. Apesar do contratempo, o time visitante chegou ao estádio a tempo do início da partida, marcado para as 19h30, no horário de Brasília.

Clube esclarece problema mecânico inesperado

De volta em janeiro de 2025 ao clube em que começou a carreira, após disputar apenas sete partidas em uma passagem de 18 meses marcada por lesões no Al Hilal, da liga saudita, o ex-atacante de Barcelona e Paris Saint-Germain filmou os companheiros descendo do ônibus parado, em clima descontraído.

Em referência ao apelido do Santos, Peixe, Neymar publicou o vídeo com a legenda: "Sabotaram o peixão. A equipe de entretenimento não para."

Enquanto a reportagem brasileira observou que ele "sempre viaja com seu segurança pessoal armado", um comunicado do clube amplamente divulgado esclareceu o ocorrido: "O Santos FC informa que o ônibus contratado para transportar a equipe do hotel ao Estádio Couto Pereira apresentou problemas mecânicos no meio do trajeto. O Clube agiu rapidamente e um novo veículo foi disponibilizado em poucos minutos, minimizando o atraso na chegada ao estádio."

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Ídolo brasileiro recupera ritmo no país

A partida no meio da semana marcou o retorno imediato de Neymar ao time titular após cumprir suspensão de dois jogos. Ainda o jogador mais caro do mundo depois da transferência do Barcelona para o PSG em 2017, por um valor divulgado de £ 200 milhões, ele enfrentou problemas físicos, mas somou 10 gols e oito assistências em 28 partidas nesta temporada.

Maior artilheiro da história do Brasil, com 80 gols, à frente de Pele, Ronaldo e Romario, ele também entrou em campo duas vezes sob o comando de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo disputada no verão, após se recuperar da lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco sofrida contra o Uruguai em novembro de 2023. De volta às categorias de base que lançaram sua carreira antes de sua ida ao Barcelona em 2013, ele atua ao lado de Philippe Coutinho, Arthur Melo e Everton.

Santos busca terminar bem a temporada

Superado o contratempo na viagem, Neymar tenta ganhar sequência na reta final da temporada após cumprir a suspensão. Evitar novas lesões continua sendo crucial para o capitão, enquanto o Santos conta com seus jogadores experientes para terminar bem a Série A. Manter a regularidade no Brasil também terá peso em seu futuro no clube e em eventuais ambições na seleção .