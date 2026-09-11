Na viagem para o duelo da Liga dos Campeões contra o Napoli, que os londrinos acabaram vencendo por 1 a 0 no Stadio Diego Armando Maradona, falhas técnicas em aeroportos de Londres provocaram a chegada atrasada da equipe à Itália.

Arteta não apenas lida com tranquilidade com esse tipo de imprevisto no planejamento das viagens, como também o simula de propósito. "Eu adoro esse tipo de desafio e tento provocá-lo já na preparação. Quando eles surgem de verdade, nós já os vivemos e estamos preparados", disse o espanhol.

Segundo ele, o principal objetivo é quebrar rotinas e testar a resiliência do elenco: "Você chega, por exemplo, muito tarde ao estádio, a rotina é quebrada e, de repente, os jogadores precisam reagir de outra forma. Esse tipo de coisa pode acontecer: perde-se o voo, o trem atrasa, há trânsito intenso. Eu não quero que jogadores ou membros da comissão entrem em pânico. Em vez disso, eles devem se adaptar à situação."

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Mikel Arteta criou barreiras artificiais no Arsenal

O que se exige é uma postura profissional, mesmo sob condições externas difíceis: "Certo, ficamos duas, três horas a mais no avião: como lidamos com isso? Podemos jogar juntos, passar tempo uns com os outros, dormir ou usar o tempo de outra maneira. Mas de jeito nenhum podemos reclamar ou usar isso como desculpa, porque isso não nos ajuda em nada", disse Arteta.

O treinador não poupou esforços durante a pré-temporada para erguer barreiras artificiais, como revelou: "Nós atrasamos refeições ou o transporte, escolhemos outra rota, testamos muita coisa. Esquentamos o vestiário, dificultamos as condições, disponibilizamos menos lugares para dormir e coisas do tipo, porque precisamos nos adaptar repetidamente a situações diferentes."

O treinador já havia seguido um caminho semelhante no passado. Antes de um jogo fora de casa contra o Liverpool, os cantos de Anfield ecoaram no treinamento por meio de alto-falantes. Em um jantar em grupo, a diretoria do clube chegou até a contratar um batedor de carteira profissional, que roubou discretamente objetos de valor dos jogadores para aguçar a atenção deles.

Como foi o início de temporada do Arsenal?

Para o espanhol, a utilidade desses jogos psicológicos é evidente: "Tentamos nos antecipar a esse tipo de coisa e criar as melhores condições possíveis. Se no próprio dia do jogo não surgir nenhum elemento surpresa ou fator de estresse, isso é uma grande vantagem."

O retorno esportivo comprova a validade do método. Os Gunners se mostram em grande forma logo no início da temporada, venceram os cinco jogos oficiais disputados até aqui e visitam o Sunderland no próximo sábado, no Stadium of Light.