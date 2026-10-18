Os jogadores do Sevilla manifestaram seu descontentamento com as decisões da arbitragem durante o confronto contra o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, considerando que alguns lances decisivos não foram marcados a seu favor, em uma partida marcada pela polêmica em torno de intervenções sobre Peque Fernández e Rubén Vargas.

Juanlu Sánchez, jogador do Sevilla, afirmou em declarações ao canal "Movistar": "Estávamos dentro do jogo e demos o nosso melhor. Vi uma falta contra o Peque, e me pareceu que houve agressão. Também houve uma falta contra o Rubén Vargas antes de um dos gols do Real Madrid, mas o lance nem sequer foi exibido na televisão".

E acrescentou: "Sabíamos o que iríamos encontrar, mas houve decisões que fugiram do nosso controle. Muitas vezes, você não pode falar com os árbitros; eles não permitem. É simplesmente assim: 'sai daqui, vou te dar um cartão', e essa é sempre a solução mais fácil. Sabíamos como as coisas iriam acontecer aqui".

Por sua vez, Kike Salas, capitão do Sevilla, pediu respeito por sua equipe, destacando que alguns lances mereciam uma revisão mais criteriosa, e disse: "A falta do Arda Güler foi clara, e você pode ver a cotovelada que o Peque sofreu. É evidente que isso inclinou a balança da partida para o lado deles, e depois o resultado ficou 1 a 0".

E prosseguiu: "Não entendo por que não revisaram aquele lance pelo árbitro de vídeo. Tudo o que pedimos é respeito e que se marque o que aconteceu. Estamos sentindo a dor, mas também é possível ver uma falta contra o Rubén Vargas".