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O capitão do Leeds United, Ethan Ampadu, elogiou a eficiência da equipe após a vitória por 4 a 1 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, a primeira fora de casa contra o rival em mais de um quarto de século. O resultado histórico colocou o clube de Yorkshire na disputa por uma vaga nas competições europeias após uma atuação dominante no segundo tempo em Londres.

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Uma tarde histórica em Londres

O peso da história finalmente saiu dos ombros do Leeds United no sábado, quando a equipe conquistou sua primeira vitória pelo campeonato em Stamford Bridge desde 1999. Em um confronto marcado por uma rivalidade antiga e intensa, os visitantes mostraram grande capacidade de reação para virar o jogo e alcançar um resultado que ficará por muito tempo na memória dos torcedores que viajaram para acompanhar a partida.

Pouco depois do apito final, o jogador da seleção galesa destacou a importância de corresponder às altas expectativas da torcida. Ampadu disse aos jornalistas: “Sabemos como é a história deste jogo e o que os torcedores esperam. Sabemos que eles queriam uma vitória aqui havia muito tempo. É justo que possamos aproveitar esta atuação.”

Apesar do clima de comemoração, o meio-campista de 26 anos fez questão de ressaltar que a equipe precisa usar o resultado como base para continuar evoluindo, e não como um ponto de chegada. Ao falar sobre a evolução tática do elenco sob o comando atual, Ampadu acrescentou: “As pessoas falam em pontos de virada, e precisamos aprender com o que não funcionou e tentar melhorar.”

Okafor brilha, e Chelsea desmorona

A partida não começou como os visitantes esperavam, já que o Chelsea abriu o placar com Emmanuel Emegha . O atacante holandês, que fazia sua primeira partida como titular pelo clube londrino após uma transferência no verão, marcou seu primeiro gol pela equipe aos 25 minutos, com um chute forte de esquerda. A vantagem, porém, durou apenas três minutos: Noah Okafor aproveitou a confusão na defesa do Chelsea e empurrou a bola para o canto oposto, empatando a partida e devolvendo o ímpeto ao Leeds.

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O Leeds assumiu a liderança em um pênalti marcado pelo árbitro Michael Oliver, depois que Morgan Rogers usou o braço para bloquear uma finalização de Jayden Bogle em direção ao gol. Dominic Calvert-Lewin cobrou com confiança e mandou a bola para o canto inferior. Os visitantes ampliaram a vantagem aos 58 minutos, quando Okafor reagiu a uma bola que quicava e a mandou para a parte de cima da rede. Já nos acréscimos, Brenden Aaronson definiu o resultado ao arrancar desde o meio-campo e finalizar com calma no canto inferior.

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Ambições europeias e pés no chão

Os três pontos levaram o Leeds United à sexta posição na Premier League, a apenas um ponto do Bournemouth, quarto colocado, na disputa por uma vaga na Champions League.

Ao comentar a possibilidade de disputar competições europeias, o capitão afirmou: “Temos que ser realistas e entender como esta liga é difícil. Precisamos repetir isso na próxima semana. Se não conseguirmos, esta atuação terá sido em vão. Sabemos aonde queremos levar o Leeds de volta. Pode ser um longo caminho, mas estamos prontos para percorrê-lo.”

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Desafios difíceis aguardam Leeds e Chelsea

Com o resultado, o Chelsea caiu para a oitava posição, em um período difícil para a equipe de Alonso após a recente derrota para o Sunderland. O clube buscará se recuperar na visita ao Nottingham Forest em 27 de novembro, antes de receber o Crystal Palace em 2 de dezembro. Enquanto isso, o Leeds tentará dar sequência à vitória expressiva ao receber o Coventry City em 28 de novembro, antes de uma difícil visita ao Etihad Stadium para enfrentar o Manchester City em 2 de dezembro.