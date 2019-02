Sabe aquele passe de carretilha do Djalminha? Foi inspirado no basquete

A temporada era 1999-2000 no Campeonato Espanhol. O jogo, Deportivo La Coruña e Real Madrid. E o brasileiro Djalminha deu um passe de carretilha que virou notícia no mundo todo após a vitória de sua equipe por 5 a 2.

Quase vinte anos depois, Djalminha, que participou da transmissão do jogo das estrelas da NBA na noite desta sexta-feira (15), relembrou uma curiosidade: a carretilha foi inspirada em um jogador da liga norte-americana de basquete: Jason Williams que, na ocasião, era do Sacramento Kings.

Williams foi um dos grande nomes da NBA na época e uma de suas jogadas que ficaram eternizadas na história do esporte foi um passe dado com o cotovelo. Confira:

E Djalminha, com a bola nos pés, tratou de fazer o mesmo:

O passe plástico de Djalminha foi destaque do jornal espanhol Marca, que publicou a entrevista do brasileiro após o jogo: "A jogada foi inspirada em Jason Williams, um jogador de basquete do Sacramento Kings, que me encanta. Um dia o vi passar a bola por trás para dar um passe de cotovelo e a partir daí tentei fazer o mesmo, só que com a bola nos pés. Me saí bem, porém não completamente".