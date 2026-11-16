Sabatini: "Fui seduzido por Cardinale. Mas será que ele vai mesmo fazer como Berlusconi?!"

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Sandro Sabatini, jornalista e colaborador do Calciomercato.com, comentou em seu canal no YouTube a nova gestão do Milan por Gerry Cardinale, apresentada em entrevista publicada no sábado de manhã no La Gazzetta dello Sport: "Cardinale fazendo como Berlusconi. Vi a capa da Gazzetta e, sim, é verdade, ainda agora me perguntei: 'Mas será que esse Cardinale vai mesmo fazer como Berlusconi?'. Silvio Berlusconi, muitos anos atrás, disse: 'Vou levar o Milan ao topo do mundo'. E eis que, quarenta anos depois, Gerry Cardinale repete a mesma frase.

Ele me convenceu porque, antes de convencer a mim, as pessoas da Gazzetta ou todos os torcedores do Milan, ele agiu. Quer dizer, o Cardinale dos primeiros anos é muito diferente do Cardinale deste verão em diante, desde que assumiu o controle da situação. Porque contratou Gonçalo Ramos, contratou Moreira, contratou Gila, gastou 150 milhões, montou uma equipe toda sua, apostou alto e também defendeu o treinador. Ou seja, é alguém que está exercendo o papel de dirigente com muita autoridade e de forma muito concreta, com ações, não com discursos. A única frase da qual me permito discordar é 'Nunca venderei o Milan': nesse caso, nunca diga nunca".

SABATINI SEDUZIDO POR CARDINALE

Sabatini conclui: "'O Milan Sport Entertainment representa os alicerces para tornar tudo isso possível'. Em outros tempos, eu teria encarado essa entrevista com muita ironia, até com sarcasmo. Agora, ver um empresário americano me dizer 'Olhem para o Milan, Milan NBA, mídia e entretenimento' me parece um salto para o futuro, me parece alguém visionário. Fui seduzido por Gerry"