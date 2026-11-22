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O técnico do Sabah, Valdas Dambrauskas, se recusa a tratar a próxima visita do Barcelona como uma simples exibição e insiste que sua equipe pode conquistar um resultado histórico na Champions League. O clube do Azerbaijão se prepara para receber o Barcelona diante de casa cheia em Baku, determinado a desafiar a ordem estabelecida do futebol europeu.

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Dambrauskas não se intimida com o Barcelona

A chegada da equipe de Hansi Flick ao Azerbaijão dominou as manchetes locais, mas Dambrauskas está concentrado exclusivamente na disputa em campo. Embora reconheça o tamanho do desafio, o técnico lituano insiste que seus jogadores não entrarão em campo apenas para admirar adversários de classe mundial. O ex-treinador do Ludogorets acredita que o espírito da Champions League é construído justamente em confrontos como esses, de Davi contra Golias.

O treinador admitiu que a pressão do trabalho muitas vezes pesa sobre ele, embora esta partida continental ofereça um tipo diferente de motivação. "Às vezes não consigo dormir por causa da ansiedade, especialmente antes dos jogos da liga do Azerbaijão, mas partidas como esta na Champions League nós simplesmente temos que aproveitar", explicou Dambrauskas, em declaração reproduzida pelo Sport. Ele, porém, fez questão de esclarecer que aproveitar a ocasião não significa deixar de competir, acrescentando: "Nosso objetivo é vencer todos os jogos, independentemente do adversário ou do resultado esperado."

Um chamado à torcida em Baku

Ciente da importância de jogar em casa, Dambrauskas fez um apelo direto à torcida do Sabah para criar um ambiente hostil à equipe de Hansi Flick. O técnico quer as arquibancadas completamente lotadas, dando aos seus jogadores a energia necessária para enfrentar os 90 minutos que se espera serem desgastantes contra uma das equipes de maior qualidade técnica do mundo.

"É um grande jogo para os torcedores, para nós, para os jogadores e para a comissão técnica. Vamos aproveitar juntos, acreditar e dar tudo o que temos", afirmou o treinador. Ele abraça o encanto de uma possível vitória do azarão e sugere que a imprevisibilidade própria do futebol é justamente o motivo para sua equipe ter confiança. "Às vezes o futebol escreve histórias incríveis, então vamos entrar em campo e escrever uma na quarta-feira", declarou.

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Timo não esconde a ambição de surpreender

A confiança no vestiário não se limita à comissão técnica. O jogador do Sabah Tymoteusz 'Timo' Puchacz demonstrou a mesma determinação do treinador. Embora reconheça a enorme diferença de prestígio entre os dois clubes, o meio-campista insistiu que, depois que a bola rolar, a reputação conta muito pouco. Ele vê a partida como uma oportunidade de transformar um sonho de infância em realidade profissional ao competir de igual para igual.

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O jogador confessou que a perspectiva de enfrentar o Barcelona ainda parece um tanto irreal, mas está concentrado em manter a calma. "É difícil até pensar nisso. Quando falo com meus amigos e minha família, ainda parece irreal que vamos jogar contra o Barcelona. É como um sonho. Sinceramente, estou muito ansioso pela partida. Porque, no fim das contas, é apenas um jogo de futebol normal. Eu sei, talvez pareça loucura, mas quero vencer o Barcelona, mas por que não?", afirmou Timo.

Em busca de um milagre no Azerbaijão

O desafio tático será imenso, já que o Sabah precisa encontrar uma forma de neutralizar um dos ataques mais fortes do futebol mundial. Dambrauskas provavelmente buscará uma organização defensiva compacta para dificultar a vida dos visitantes, na esperança de explorar qualquer excesso de confiança que possa surgir na equipe do Barcelona. Cada minuto em que o placar permanecer empatado aumentará a convicção no estádio de que uma surpresa é realmente possível.

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Para os donos da casa, a partida representa, em última análise, mais do que apenas três pontos: é uma chance de provar que a distância no futebol europeu está diminuindo. Se o Sabah conseguir manter o foco e executar seu plano de jogo, talvez produza a "história incrível" prometida por seu treinador.