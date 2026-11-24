Como assistir a Sabah FK x Barcelona com uma VPN

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Prévia da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

O Barcelona viaja ao Baku Olimpiya Stadionu nesta quarta-feira para enfrentar o Sabah FK pela Champions League. É uma viagem longa para a equipe de Hansi Flick, que chega após um fim de semana dramático no Camp Nou.

O Sabah disputa sua primeira temporada na competição e tem encontrado dificuldades para conseguir resultados. Perdeu por 4 a 1 para o Viking no início deste mês, e Valdas Dambrauskas sabe que o visitante será um adversário muito mais difícil.

O time do Azerbaijão, porém, teve algum alívio em casa na última sexta-feira. Goleou o Sumqayit por 5 a 1 na Premier League e encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer em todas as competições.

O Barcelona vive boa fase. Depois de ficar dois gols atrás no placar nos primeiros sete minutos, virou para vencer o Villarreal por 3 a 2, com três gols em um intervalo de dez minutos após o intervalo.

O resultado manteve o atual campeão espanhol três pontos à frente do Real Madrid na liderança de LaLiga. A equipe de Flick venceu 12 de seus 13 jogos no campeonato nesta temporada.

O Barcelona terá um desfalque importante. Lamine Yamal está fora da viagem devido a um problema no tornozelo, por isso Flick precisará fazer mudanças no ataque.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o horário, as notícias dos times e como acompanhar a partida.

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