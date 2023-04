Série B contra a manipulação de resultados: as novidades e medidas sobre o escândalo

Oito jogadores foram indiciados no escândalo; cinco deles integravam o grupo do Sampaio Corrêa em 2022

Com o início da disputa do Campeonato Brasileiro Série B, voltam à tona os cuidados e precauções do Ministério Público e do STJD contra a manipulação de resultados dos jogos da competição. Isso, pois, oito atletas foram indiciados no esquema de alteração de placar pelo MP-GO em partidas da edição de 2022.

Os jogadores investigados em denúncia aceita pela justiça são: Romário (ex-Vila Nova), Joseph (Tombense), Gabriel Domingos (Vila Nova), Mateusinho, Allan Godói, André Queixo, Ygor Catatau e Paulo Sérgio (todos que pertenciam ao Sampaio Corrêa). Vale destacar que alguns deles, como Mateusinho e Queixo, por exemplo, ainda atuam no país, no Cuiabá e no Ituano, respectivamente. A acusação foi acatada em março deste ano, com relação aos jogos do ano passado.

Sampaio Corrêa

Os pagamentos que seriam feitos aos jogadores envolvidos cairiam após o combinado pelo esquema criminoso. Um dos casos investigados, do jogo entre Sampaio Corrêa x Londrina, por exemplo, foi assim: um jogador cometeria um pênalti para prejudicar seu próprio time. Com isso, se topasse, receberia um valor inicial de R$ 10 mil para depois ganhar mais R$ 140 mil. Não só o atleta que cometesse a infração, mas todos os envolvidos teriam esse valor em dinheiro garantido. Só na equipe maranhense, cinco jogadores sabiam da situação.

E qual deve ser a punição aos jogadores envolvidos no esquema de manipulação? Tanto para os atletas já envolvidos e acusados, quanto para possíveis futuros casos, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê banimento do esporte.

Segundo o art. 243, "se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, a pena será de suspensão de trezentos e sessenta a setecentos e vinte dias e eliminação no caso de reincidência, além de multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais)", nos casos de "atuar contra a própria equipe", como cometer penalidades propositalmente.