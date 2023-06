São Paulo x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Palmeiras fazem clássico na tarde deste domingo (18), às 16h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (SP menos Santos e São Carlos e PB), na TV aberta, e do SporTV4, na TV fechada.

Após se classificar à fase eliminatória ficando em sétimo lugar com 25 pontos, o Tricolor quer mostrar a sua força no mata-mata. As são-paulinas têm sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas até o momento.

Já o Palmeiras encerrou a primeira etapa na vice-liderança, com 35 pontos. A equipe Alviverde acumula 11 vitórias, dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Carla, Maressa, Fernanda, Tamires, Nana, Milene, Glaucia, Duda, Leticia, Rafa Mineira e Ana.

Palmeiras feminino: Bruna, Sassa, Amanda Gutierres, Leticia, Vitória, Camila, Samia, Sorriso, Andressinha, Duda e Yamila.

Desfalques

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?