Ryan Giggs revela os bastidores da recusa do Manchester United em contratar Mbappé

Ryan Giggs, ex-astro do Manchester United, revelou que o clube inglês recusou a oportunidade de contratar Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid.

Falando no podcast Rio Ferdinand Presents, Giggs contou que conheceu Mbappé quando era auxiliar técnico do Manchester United entre 2014 e 2016.

E disse: "Eu estava no sul da França. Fazia parte da comissão técnica do Manchester United, então isso teria sido em 2015. Andei pelo vilarejo local e voltei a pé para o hotel".

E continuou: "Eu caminhava pela praia voltando para o hotel e senti que alguém me seguia. Cheguei ao hotel e, de repente, senti alguém se aproximando de mim. De qualquer forma, esse homem se chamava Lionel, e era francês".

Giggs prosseguiu: "Então ele veio até mim e disse: olá, sou o Lionel. Só queria cumprimentá-lo. Sou um dos maiores torcedores do Manchester United e também um dos seus maiores fãs. Mas assisto a muitos jogos de futebol de base na França, e é preciso dar uma olhada nesse jogador".

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E acrescentou: "Ele disse que o nome dele era Kylian Mbappé. Ele joga no Monaco e acho que é um jogador ideal para o Manchester United".

E completou: "Algumas semanas depois, ele me enviou todos os detalhes por e-mail. Então eu e Albert Stuivenberg, que era outro auxiliar do Manchester United naquela época. Costumávamos ir nas tardes assistir a jogos ou observar jogadores no campo de treino. De qualquer forma, contei a ele sobre esse assunto. E ele disse: vamos lá, vamos procurá-lo".

Ryan apontou: "E assistimos a alguns jogos da base do Monaco e o vimos e dissemos: meu Deus, o que é isso? Como você sabe, você pode ver jogadores que podem ser especiais, mas ele parecia excepcional".

E explicou: "De qualquer forma, avisamos a equipe de observação. Eles foram vê-lo. Alguém na França foi vê-lo, e ele já estava jogando contra o Paris Saint-Germain. O Monaco jogava contra o Paris".

Giggs encerrou: "Então eles foram a Paris vê-lo. De qualquer forma, acho que algumas semanas depois perguntei ao homem: como foi? E ele respondeu: sim, eles não estavam certos sobre ele, então deixamos para lá, e a coisa terminou por aí".

Na verdade, Mbappé se juntou ao Paris Saint-Germain por empréstimo em 2017 antes de assinar em definitivo no ano seguinte por cerca de 170 milhões de libras esterlinas.