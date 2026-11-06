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Ryan Giggs pediu ao talentoso adolescente JJ Gabriel que reconsidere sua decisão de deixar o Manchester United. O lendário ponta acredita que o atacante, que deseja sair do clube, está cometendo um grande erro ao apressar seu desenvolvimento e deveria aprender com Max Dowman, promessa do Arsenal.

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Gabriel busca uma saída

Gabriel quer deixar o United após ficar frustrado com a falta de oportunidades no time principal. O jogador de 16 anos comunicou ao clube seu desejo de sair em setembro e não treina com a equipe desde então. O talentoso atacante teria ficado insatisfeito por não participar dos jogos do time principal contra o Sabah FK, na Champions League, e o Brighton, na Carabao Cup.

Ele agora chegou a um acordo verbal para se transferir ao Real Madrid. No entanto, Giggs, ídolo do Manchester United, pediu ao adolescente que reconsidere sua decisão. O ex-jogador de 52 anos acredita que Gabriel está tentando acelerar seu desenvolvimento ao exigir uma oportunidade imediata no time principal.

Giggs alerta para a importância da paciência

Em entrevista ao Rio Ferdinand Presents, Giggs ressaltou que os jovens jogadores precisam aprender a esperar sua vez. Ele citou a própria experiência ao chegar ao time principal em Old Trafford sob o comando de Sir Alex Ferguson.

“Até agora, tudo está indo bem na carreira dele. Por que atrapalhar isso? Ele está no caminho certo”, disse Giggs sobre a situação de Gabriel. “Eu treinei com o time principal aos 15 anos, mas só joguei por ele dois anos depois. É preciso ter uma paciência que as pessoas simplesmente parecem não ter hoje em dia.”

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Giggs se tornou o jogador com mais títulos na história do futebol inglês. O galês conquistou impressionantes 34 troféus ao longo de uma notável carreira de 24 anos em Manchester.

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O enorme salto para o time principal

Giggs também alertou Gabriel para o desgaste físico e mental de atuar no time principal de um clube da elite. Ele explicou que lidar com as expectativas ao longo de uma temporada desgastante é um desafio completamente diferente do futebol de base.

“E, acredite ou não, jogar no time principal do Manchester United é completamente diferente de jogar na base ou disputar a pré-temporada pelo time principal. É completamente diferente”, acrescentou Giggs.

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“No primeiro jogo, sim, você pode até ir bem, mas precisa fazer isso durante 40, 50 jogos por temporada. Você vai ter lesões, quedas de rendimento, resultados ruins, então precisa ter paciência. Se está no caminho certo, espere sua vez, por melhor que seja.”

Seguindo o caminho de Max Dowman

Para ilustrar seu argumento, Giggs destacou a trajetória atual de Dowman, promessa do Arsenal. O adolescente estreou no time principal sob o comando de Mikel Arteta com apenas 15 anos, mas agora seu desenvolvimento está sendo acompanhado com cuidado nos bastidores.

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“Max Dowman é inacreditável, mas não está jogando pelo Arsenal no momento”, observou Giggs. “Tenho certeza de que ele vai esperar sua vez. Tenho certeza de que está ficando impaciente, mas não está criando confusão. Ele sabe que, daqui a alguns anos, pode ser o principal jogador do Arsenal.”

Gabriel agora tem uma decisão importante a tomar sobre seu futuro imediato. Embora a possibilidade de se transferir para o Real Madrid pareça atraente, o atacante precisa decidir se está realmente preparado para enfrentar as exigências do futebol europeu ou se deve ter paciência e esperar sua oportunidade em Old Trafford.