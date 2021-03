Ruy Scarpino, técnico campeão paulista e da Série C com o Ituano, morre vítima da Covid-19

Treinador de 59 anos, que estava em Manaus para iniciar a temporada com o Amazonas FC, foi mais uma vítima do novo coronavírus

O futebol brasileiro teve mais uma triste perda nesta quarta-feira (03). O treinador Ruy Scarpino, campeão paulista e da Série C do Campeonato Brasileiro com o Ituano, faleceu aos 59 anos de idade, vítima da Covid-19. O técnico estava hospitalizado desde o último domingo, dia 28 de fevereiro, por conta de complicações com a doença. Ruy era natural do Espírito Santo, mas estava em Manaus, onde iniciaria a temporada com o Amazonas FC.

Scarpino acumula passagens por mais de 25 clubes do futebol brasileiro e coleciona títulos e honrarias por onde passou. Sua primeira passagem pelo Ituano, de São Paulo, entre 2000 e 2003, foi uma das mais vitoriosas de sua carreira, onde foi campeão do Paulistão, em 2002, e no ano seguinte da Série C do Campeonato Brasileiro.

O clube paulista lamentou a morte do ídolo nesta quarta-feira, através de um post em suas redes sociais.

O Ituano lamenta profundamente o falecimento do técnico Ruy Scarpino em decorrência do Covid 19. Ele estava internado em Manaus. Ruy Scarpino foi campeão Paulista 2002 e da Série C 2003. Ele retornou em 2010 e trabalhou até o Paulista 2011. Nossos sentimentos aos familiares. pic.twitter.com/JKJl9ThFNF — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) March 3, 2021

Mas onde Ruy teve mais sucesso foi no Maranhão. Após o título nacional, Ruy embarcou para defender o Moto Club, onde já havia atuado como goleiro, entre 1996 e 1998, e foi campeão estadual mais uma vez.

Depois de 12 anos, retornou para o clube nordestino, onde conquistou mais um regional maranhense - este foi considerado um dos grandes times da história do Moto, que também conquistou o acesso à Série C do Brasileirão.

Ainda no estado, ele seria campeão novamente, desta vez pelo Imperatriz, em 2019, em final justamente contra o Moto Club, uma das mais emocionantes da história do Campeonato Maranhense, com o gol do título nos minutos finais.

Ruy Scarpino marcou seu nome na história do futebol maranhense, tendo conseguido um acesso à Série C do Brasileiro com o Moto Club, além de três títulos estaduais por Moto e Imperatriz. Também treinou o MAC. Deixará muitas saudades. Nossas condolências aos familiares e amigos. https://t.co/AnoFVgHycT — Futebol Maranhão (@FutMaranhao) March 3, 2021

Em 2017, Scarpino também comandou o Maranhão Atlético e quase conseguiu outro acesso histórico para a Série C do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o time fez boa campanha, mas no terceiro 'mata-mata' acabou sendo eliminado pelo Operário-PR.

Ruy também conquistou um Campeonato Piauiense, em 2017, pelo Altos, e vice-campeão paraibano, pelo Campinense, no ano seguinte.