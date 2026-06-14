Ruud van Nistelrooij deu sua opinião sobre o primeiro tempo durante o intervalo da partida entre Holanda e Japão. O assistente técnico de Ronald Koeman disse à NOS que está satisfeito com o jogo e a intensidade da equipe.
Donyell Malen já poderia ter marcado logo no início, mas chutou forte, de primeira, direto nas mãos de Zion Suzuki.
Mais tarde, no segundo tempo, Cody Gakpo também teve uma ótima chance. O ponta-esquerda chutou de forma imprecisa da área para fora do gol japonês, mantendo o placar em 0 a 0 no intervalo.
“São boas chances”, disse Van Nistelrooij à NOS. “São duas chances bem criadas. Ele (Malen, ed.) está afiado e a equipe também.”
“Temos que manter isso, mas também precisamos ficar atentos aos laterais e meias-atacantes ágeis deles. Estamos controlando isso bem e precisamos continuar assim.”
“Mesmo quando recuamos de vez em quando, queremos criar espaço e colocar nossos três atacantes velozes em ação”, disse Van Nistelrooij.
Aliás, não é incomum que o assistente técnico de um técnico da seleção dê uma entrevista no intervalo. Neste Mundial, isso acontece em todos os jogos.