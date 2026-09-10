Ruud Gullit tem opinião muito clara sobre o gol de abertura de Gleiker Mendoza em PSV x Shakhtar Donetsk

Sergiño Dest é o grande vilão após o 0 a 1 de Gleiker Mendoza em PSV x Shakhtar Donetsk. O americano perdeu a bola de forma decisiva antes do gol, e por isso Ruud Gullit o criticou duramente na Ziggo Sport.

Muitos, entre eles a apresentadora Hélène Hendriks, acharam que houve falta em Dest no lance da perda da bola. O defensor do Shakhtar chegou em alta velocidade e acertou Dest com as travas da chuteira.

Gullit, no entanto, não quer saber de falta. Para ele, o gol sofrido se deve principalmente à ação descuidada de Dest.

“Em primeiro lugar, acho simplesmente uma burrice do próprio jogador (Dest, ed.), porque ele adianta demais a bola. Não é a primeira vez, já aconteceu algumas vezes. Não acho que seja falta”, foi a avaliação clara de Gullit.

“Dest adianta demais a bola e isso aqui é simplesmente um bom carrinho”, prosseguiu. “Ele também pode se machucar, porque vai ao limite na jogada. Não acho que seja falta.”

No intervalo, portanto, o PSV vai perdendo por 1 a 0 no Philips Stadion. O time de Eindhoven ainda tem 45 minutos para acabar com a maldição da estreia na Liga dos Campeões: nas últimas cinco vezes, o PSV não conseguiu vencer.