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imago-sport-1082818921.jpgDeFodi Images
Siep Engelen

Traduzido por

Ruud Gullit tem opinião muito clara sobre o gol de abertura de Gleiker Mendoza em PSV x Shakhtar Donetsk

PSV x Shakhtar Donetsk
PSV
Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões
S. Dest
G. Mendoza

Sergiño Dest é o grande vilão após o 0 a 1 de Gleiker Mendoza em PSV x Shakhtar Donetsk. O americano perdeu a bola de forma decisiva antes do gol, e por isso Ruud Gullit o criticou duramente na Ziggo Sport

Muitos, entre eles a apresentadora Hélène Hendriks, acharam que houve falta em Dest no lance da perda da bola. O defensor do Shakhtar chegou em alta velocidade e acertou Dest com as travas da chuteira. 

Gullit, no entanto, não quer saber de falta. Para ele, o gol sofrido se deve principalmente à ação descuidada de Dest. 

“Em primeiro lugar, acho simplesmente uma burrice do próprio jogador (Dest, ed.), porque ele adianta demais a bola. Não é a primeira vez, já aconteceu algumas vezes. Não acho que seja falta”, foi a avaliação clara de Gullit. 

“Dest adianta demais a bola e isso aqui é simplesmente um bom carrinho”, prosseguiu. “Ele também pode se machucar, porque vai ao limite na jogada. Não acho que seja falta.” 

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No intervalo, portanto, o PSV vai perdendo por 1 a 0 no Philips Stadion. O time de Eindhoven ainda tem 45 minutos para acabar com a maldição da estreia na Liga dos Campeões: nas últimas cinco vezes, o PSV não conseguiu vencer.

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