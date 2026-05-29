Ruud Gullit alerta para a presença de um “enfant terrible” na seleção holandesa para a Copa do Mundo: “Ele sempre é considerado um pouco problemático”

Ruud Gullit concorda em grande parte com as escolhas do técnico Ronald Koeman para a seleção holandesa para a Copa do Mundo. Foi o que o ex-jogador da seleção holandesa disse no programa RTL Tonight.

Dois nomes chamaram sua atenção, assim como a da maior parte da Holanda. “Marten de Roon e Crysencio Summerville”, disse Gullit, que compreende muito bem, principalmente, a decisão de convocar o meio-campista da Atalanta. “Ficou claro que sofremos muitos gols em contra-ataques.”

“Esses gols sofridos não são necessariamente culpa da defesa, mas dependem principalmente do que acontece antes disso. No nosso meio-campo, precisamos de vez em quando de alguém que ‘guarde o castelo’, quando todos avançam. De Roon é o tipo certo para isso”, opina Gullit.

“Eu entendi perfeitamente que Koeman tenha pensado imediatamente que precisava de um jogador assim, após a grave lesão de Jerdy Schouten”, continua ele. “De Roon sempre esteve na seleção holandesa e se integra muito bem no grupo.”

Sobre Summerville, ele tem uma opinião um pouco diferente. “Já o conheço há algum tempo, desde quando ele jogava no Feyenoord. Ele é um enfant terrible, tem opiniões fortes. É sempre visto como um pouco difícil”, adverte Gullit.

No entanto, segundo ele, isso não precisa ser um problema. “Os jogadores mais difíceis são justamente os mais divertidos. Eles pensam ‘fora da caixa’, pensam diferente. Por um caminho tortuoso, ele acabou no West Ham United, e lá jogou muito bem.”

“É um jogador de ponta de quem você não sabe o que ele vai fazer”, continua Gullit sobre as qualidades futebolísticas de Summerville. “É isso que é legal no jogo dele. Esta é uma recompensa merecida, embora seja claro que seja uma pena para os outros jogadores que achavam que estariam na lista.”