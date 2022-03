Rússia demonstra interesse em receber Eurocopa em 2028 em meio à invasão na Ucrânia

A Rússia registrou interesse em sediar a Euro 2028 para rivalizar com a candidatura conjunta do Reino Unido e da Irlanda, apesar de ter sido banida de todas as competições de futebol pela UEFA.

O Reino Unido e a Irlanda uniram forças para disputar os direitos de sediar o Campeonato Europeu em seis anos, declarando formalmente seu desejo antes do prazo de 23 de março.

As cinco federações de futebol da Inglaterra, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Escócia e País de Gales surgiram inicialmente como as únicas concorrentes, mas a Rússia também deu um passo à frente no último minuto.

Qual o panorama atual do futebol russo em relação à Fifa?

Todos os clubes e seleções russas de todas as faixas etárias foram suspensos indefinidamente pela Uefa e pela Fifa após a invasão da Ucrânia pelo país no mês passado.

A União Russa de Futebol ainda aguarda o resultado de um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, e é tecnicamente livre para concorrer aos direitos de hospedagem da Euro 2028.

Após uma reunião do comitê executivo na quarta-feira, o sindicato divulgou um post dos resultados em seu site oficial que incluía um acordo para "apoiar a decisão de declarar interesse em sediar o Campeonato Europeu de 2028 ou 2032 na Rússia".

Membro da União Russa de Futebol confirma que oferta "não é brincadeira"

Rustem Saymanov, membro do comitê executivo da União Russa de Futebol, também confirmou que está interessado em sediar o torneio em 2032 e que a candidatura é séria, apesar do crescente conflito militar na Ucrânia.

“A União Russa de Futebol vai se candidatar ao Campeonato Europeu em 2028 e 2032, isso não é uma piada, sim. A vida continua conosco, estamos abertos e prontos, não devemos estar fechados à Uefa e à Fifa", disse Saymanov.

“Já realizamos muitas competições de alto nível. Admito que há muito tempo, a situação vai mudar, vamos estudar tudo."

Tal como está, a Rússia já foi retirada do processo de qualificação para a Copa do Mundo de 2022, que deve começar em novembro, com a Polônia sendo dispensada da final dos playoffs às suas custas.