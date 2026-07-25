O principal clube turco negou quaisquer esforços pelo avançado: "A notícia publicada hoje na imprensa de que o nosso clube está interessado em Ermedin Demirovic, que joga no Stuttgart , é totalmente infundada", lê-se no comunicado de sábado de manhã. O clube garante que não está a fazer "qualquer tentativa de transferência relativamente ao jogador em questão".

Na Alemanha, a Sky noticiou que o Fenerbahçe tinha colocado Demirovic debaixo de olho. Segundo a mesma fonte, o futuro do internacional bósnio presente no Mundial está atualmente em aberto em Estugarda. O VfB estaria, em princípio, disposto a vendê-lo, caso chegasse uma proposta entre 15 e 20 milhões de euros. Como substituto, estaria pronto Dzenan Pejcinovic, que os suábios querem tirar ao despromovido VfL Wolfsburg.

Demirovic, por sua vez, com contrato com o VfB até 2028, não pensa neste momento numa transferência, segundo a Sky. O jogador de 28 anos sente-se muito bem em Estugarda e, além disso, a perspetiva desportiva é, em princípio, positiva. Além do Fenerbahçe, também Juventus e Leeds United foram apontados como outros dois alegados interessados de peso.

Fenerbahçe também reage aos rumores sobre Leão

Entretanto, o Fenerbahçe também se pronunciou sobre as especulações em torno de uma investida dos turcos por Rafael Leão, do AC Milan. "Da mesma forma, as notícias de que apresentámos uma proposta de cerca de 100 milhões de euros por Rafael Leão, incluindo taxa de transferência e salário, não correspondem à verdade. Não foi feita qualquer proposta nesse sentido ao jogador ou ao seu clube", sublinhou o Fener.

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A Gazzetta dello Sport tinha noticiado recentemente que o clube de Istambul tinha apresentado uma megaoferta a Leão. Que quer deixar o Milan neste verão, apesar de ter contrato até 2028, já tinha sido anunciado pelo avançado português no final de maio: "Estou orgulhoso por ter podido fazer história no Milan, mas quero abrir um novo capítulo na minha carreira", disse Leão ao canal televisivo português Sport TV.