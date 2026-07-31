O Galatasaray, de Istambul, voltou a negar mais uma vez ter interesse na contratação de Jamal Musiala, do Bayern de Munique. Ao mesmo tempo, o Gala fez graves acusações.

"Devido às notícias sobre o nosso clube que vêm sendo deliberadamente colocadas em circulação nos últimos tempos e que não correspondem à verdade, vemo-nos obrigados a informar o público. As alegações de que o jogador profissional Jamal Musiala vai se transferir para o Galatasaray não correspondem à verdade", escreveu inicialmente o principal clube turco em um comunicado publicado na sexta-feira.





Já há poucos dias, o Galatasaray aparentemente havia se sentido obrigado a divulgar um comunicado sobre os rumores envolvendo Musiala. O grande jornal turco Hürriyet havia informado antes que o meia ofensivo de 23 anos teria sido oferecido por empréstimo ao clube de Istambul. Com isso, outros veículos turcos e especialistas em transferências embarcaram nos rumores. Falava-se em conversas em andamento entre as partes e, às vezes, até mesmo já em um acordo.

Agora, parece que o atual campeão turco perdeu a paciência. Isso porque o novo comunicado também traz um ataque amplo à imprensa: "A manutenção insistente dessas alegações, cuja falsidade foi claramente comprovada, é uma tentativa de induzir o público ao erro e criar uma percepção que tem o objetivo de desacreditar as atividades de transferência do nosso clube." Segundo a nota, é "notável que as pessoas e os veículos que espalham essas especulações já tenham vindo a público na temporada passada com alegações falsas semelhantes".

Além disso, o Gala destacou conduzir as atividades no mercado de transferências "com grande cuidado e preservando a confidencialidade, no interesse do nosso clube". "Notícias falsas e alegações especulativas não mudarão os princípios de trabalho e os objetivos do nosso clube." Por isso, o clube fez um "pedido enfático" ao público e aos próprios torcedores para que "se baseiem exclusivamente nas declarações oficiais do nosso clube e não deem crédito às notícias incorretas e às especulações, bem como às pessoas e aos veículos que persistentemente as colocam em circulação".

Jamal Musiala ainda tem um longo contrato com o Bayern de Munique

Musiala ainda tem contrato com o Bayern até 2030 e não pensa em sair, embora sua situação no recordista alemão seja de fato complicada. Após a fratura da fíbula no verão passado, ele ficou fora por meses e só havia comemorado seu retorno no início do ano. Desde então, mostrou seu talento apenas de forma muito esporádica; na Copa do Mundo, decepcionou como toda a seleção alemã. Após a eliminação da seleção da Alemanha, ele retirou uma placa de metal em uma operação planejada havia muito tempo e, ao que tudo indica, só voltará aos treinamentos do clube de Munique depois da viagem à Ásia.

Na sua posição, no meio-campo ofensivo, porém, a concorrência para a nova temporada é maior do que recentemente. Além da tendência de Michael Olise de atuar mais por dentro, a função de camisa 10 também é a preferida do reforço Ismael Saibari. Serge Gnabry e Lennart Karl também são opções para atuar ali.

Os bávaros, porém, haviam assegurado publicamente várias vezes recentemente que queriam apoiá-lo em seu caminho de volta à antiga força após a grave lesão de um ano atrás. Musiala "perdeu um pouco da leveza, faltam os momentos mágicos. Mas isso vai voltar, temos 100 por cento de certeza disso", disse o diretor esportivo Max Eberl.

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Números de Jamal Musiala pelo Bayern de Munique na temporada 2025/26