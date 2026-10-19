Como informaram, em publicações no X, os jornalistas Jorge C. Picon (entre outros veículos, do AS) e Sergio Valentin, do Marca , a diretoria do Real Madrid está visivelmente decepcionada com o desempenho da equipe até aqui nesta temporada. Segundo os relatos, o presidente Florentino Perez e outros dirigentes influentes esperavam muito mais do retorno de Mourinho, sobretudo porque o treinador teve total liberdade para montar o elenco no verão.

O principal ponto de crítica, de acordo com os relatos, é que o futebol apresentado pela equipe não corresponde às altas exigências do clube e lembra demais a decepcionante temporada passada, na qual o Real ficou sem títulos. Embora os jogadores ainda apoiem o treinador internamente, cresce entre os dirigentes o ceticismo diante da ausência de uma identidade clara em seu trabalho.

Segundo Valentin, Perez já se prepara, nos bastidores, para a possibilidade de uma separação. O presidente do clube teria dito a pessoas de seu círculo mais próximo que já tem em mente um nome para assumir o comando técnico: Didier Deschamps.

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14 anos como técnico da seleção: o que Didier Deschamps conquistou com a França?

O francês de 49 anos está sem clube desde o fim de seus 14 anos à frente da seleção francesa. Deschamps, que levou a França ao título mundial em 2018 e à final da Copa do Mundo em 2022, deixou o cargo após o quarto lugar na fase final disputada na América do Norte. Na época, o vitorioso treinador deixou claro que sua saída não se devia a questões esportivas, mas a um ambiente difícil, e que queria evitar mais danos à seleção.

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Mourinho e o Real, que, após nove rodadas do campeonato, já estão sete pontos atrás do atual campeão FC Barcelona, terão compromissos decisivos nos próximos dias. Depois do duelo pela Liga dos Campeões contra o RB Leipzig, vem o clássico contra os catalães, no próximo domingo.

Esse confronto pode ser decisivo para o futuro do português, que venceu nove de seus 11 jogos oficiais desde o retorno a Madri. No entanto, se o Real voltar a decepcionar em campo no duelo de grande rivalidade contra o Barça, uma saída antecipada de Mourinho é considerada um cenário realista, segundo os rumores mais recentes.