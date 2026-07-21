Rumor bombástico: “Arne Slot e a KNVB chegaram a um acordo sobre um contrato de dois anos; o anúncio será feito em breve”

O RealityFBI divulgou, na tarde desta terça-feira, um boato chamativo. Segundo o canal de fofocas, a KNVB anunciará em breve que Arne Slot será o novo técnico da seleção holandesa.

Segundo o RealityFBI, Slot assumirá o cargo de técnico nas próximas duas temporadas. Com isso, ele ocuparia o cargo em um período de transição até 2028.

Depois disso, haveria a possibilidade de Peter Bosz assumir o cargo no lugar do técnico de Bergentheim. O contrato do técnico de Apeldoorn com o PSV vai até meados de 2028, após o qual ele poderia estar disponível para o cargo.

Jeroen Kapteijns afirmou anteriormente no podcast “Kick-off”, do jornal De Telegraaf, que, em sua opinião, Bosz teria interesse no cargo de técnico da seleção, desde que seu contrato com o clube de Eindhoven permitisse.

Valentijn Driessen contou, nesse mesmo episódio, que Slot buscava um contrato de dois anos, enquanto a KNVB gostaria de firmar uma parceria de quatro anos. Nesse caso, ele comandaria tanto o Euro de 2028 quanto a Copa do Mundo de 2030.

Fontes do RealityFBI informam que ambas as partes teriam acordado que Slot, de qualquer forma, comandaria a Seleção Holandesa nos próximos dois anos. Caso ele saia depois disso, ainda receberia o salário referente aos dois anos restantes do contrato.

O canal informa que a KNVB anunciará a notícia em breve, mas, ao mesmo tempo, mantém uma certa cautela.





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