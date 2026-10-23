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A FIFA anunciou oficialmente que os Estados Unidos sediarão a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina, em 2028, um marco importante para o futebol profissional. Além da decisão histórica sobre a sede, a entidade se comprometeu a ampliar significativamente os recursos destinados à Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, para garantir que jogadoras e clubes recebam premiações maiores do que nunca.

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Estados Unidos sediarão torneio histórico de clubes

Os Estados Unidos sediarão a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina da Fifa, com 19 equipes, entre 5 e 30 de janeiro de 2028, confirma a entidade. O Bureau do Conselho ratificou a decisão de levar o torneio, realizado a cada quatro anos, aos Estados Unidos após o país sediar com sucesso grandes eventos globais recentes.

Sete equipes já garantiram vaga na competição inédita ao conquistar seus respectivos títulos continentais em temporadas entre 2024 e 2027. Arsenal, Barcelona, Club America Femenil, Gotham FC, Naegohyang Women’s FC, Corinthians e Wuhan Jiangda são as primeiras equipes confirmadas.

A entidade também aprovou um amplo pacote financeiro para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil. As seleções participantes receberão US$ 2,5 milhões para a preparação antes de dezembro de 2026, igualando os valores aos da Copa do Mundo masculina de 2026.

Bareman destaca os atrativos dos Estados Unidos





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A diretora-chefe de futebol feminino da Fifa, Dame Sarai Bareman, apontou a infraestrutura esportiva de alto nível dos Estados Unidos e seu histórico recente como fatores decisivos. O país sediou com sucesso a edição ampliada da Copa do Mundo de Clubes masculina em 2025 e teve um papel importante na realização da Copa do Mundo de 2026, abrindo caminho para a escolha como sede deste novo torneio.

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“Fizemos uma avaliação detalhada para identificar a sede mais adequada para a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina da Fifa”, disse Bareman. “No fim, a excelência recente dos Estados Unidos na organização de grandes torneios da Fifa, somada ao grande interesse pelo futebol feminino no país e à sua infraestrutura esportiva de alto nível, fez dele a melhor opção.

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“Ao lado do vibrante e apaixonado cenário do futebol feminino nos Estados Unidos, dos clubes classificados, do governo, das cidades-sede, de nossos parceiros comerciais e de mídia e de outros envolvidos, nossa missão será estabelecer um alto padrão para o futebol feminino de clubes em âmbito global e uma referência para o futuro.”









Representação global garantida

O torneio de 2028 terá clubes das seis confederações para garantir a representação global. A Uefa terá seis representantes, enquanto AFC, CAF, Concacaf e Conmebol terão três vagas cada. Uma única equipe representará a OFC.

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Ao falar sobre os sete primeiros classificados, Bareman disse: “Esses sete clubes, e mais 12, vão se reunir para mostrar a força e a profundidade do futebol feminino de clubes a um público global. Eles terão a oportunidade de contar sua história, ampliar sua torcida e representar seus clubes no cenário mundial. Eles mereceram plenamente a oportunidade de fazer parte da história nos Estados Unidos.”

Além do futebol de clubes, o compromisso da Fifa com a Copa do Mundo Feminina de 2027 inclui oferecer às jogadoras o mesmo nível de serviços prestados aos jogadores em 2026. Qualquer excedente financeiro do torneio também será distribuído às associações participantes, com uma parcela específica reservada diretamente às jogadoras.

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Disputa pelas vagas restantes esquenta





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Restam 12 vagas em disputa, enquanto clubes de todo o mundo buscam títulos continentais antes do torneio de 2028. A composição final da competição será definida gradualmente, à medida que as campeãs de cada confederação forem conhecidas ao longo dos próximos dois anos.

Enquanto isso, as seleções voltarão suas atenções para a próxima reunião do Conselho da Fifa, em dezembro de 2026. Durante as conversas, serão discutidos e definidos mais detalhes sobre a distribuição dos recursos da Copa do Mundo de 2027, os pagamentos mínimos garantidos às jogadoras e o programa de benefícios aos clubes.