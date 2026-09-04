O Al-Hilal quebrou seu próprio recorde na Saudi Pro League, no caminho rumo ao trono de seu rival tradicional, o Al-Ahli, após vencer seu vizinho Al-Shabab.

O Al-Hilal venceu o Al-Shabab por 2 a 0, na partida que reuniu os dois times nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, pela quinta rodada da Roshn.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", o Al-Hilal alcançou com esta vitória a mais longa série invicta de sua história na Saudi Pro League, com 47 jogos consecutivos.

Essa série começou em novembro de 2024, com a vitória sobre o próprio Al-Shabab por 2 a 1, também no estádio deste último, somando ao longo desse período 35 vitórias e 12 empates.

O "Líder" superou a série que havia alcançado no período entre maio de 2023 e novembro de 2024, quando não sofreu nenhuma derrota ao longo de 46 jogos consecutivos, conquistando 42 vitórias e empatando 4 vezes.

O Al-Hilal ficou a apenas 4 jogos de igualar o recorde histórico do Al-Ahli, dono da mais longa série invicta na história do Campeonato Saudita, que se estendeu por 51 jogos entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2016.

Os quatro próximos jogos do Al-Hilal na Roshn serão contra Neom, Al-Taawoun, Al-Ittihad e Al-Riyadh, enquanto a quinta partida, em que poderia assumir a liderança isolada do recorde, será contra o Al-Hazm.

Vale lembrar que o Al-Hilal não sofreu nenhuma derrota na Saudi Pro League desde a chegada do técnico italiano Simone Inzaghi, antes do início da temporada passada, tendo-o comandado em 39 jogos, nos quais conquistou 30 vitórias e 9 empates.