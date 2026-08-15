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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Rumo ao retorno: Inzaghi impõe uma única condição na mesa de Theo Hernández

Al Raed x Al Hilal
Al Raed
Al Hilal
King Cup
S. Inzaghi
T. Hernandez
Arábia Saudita
Itália
França

O lateral francês desfalcou o Al-Hilal na primeira partida pela Roshan Saudi League

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, impôs uma única condição ao seu lateral francês Theo Hernández para que ele volte a atuar nas próximas partidas.

O Al-Hilal enfrenta o Al-Raed, que disputa a Yelo League da segunda divisão saudita, na próxima segunda-feira, pela fase de 32 avos da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Inzaghi pensa em recolocar Theo Hernández na lista de relacionados para essa partida, mas com uma única condição: superar os testes físicos aos quais será submetido.

O lateral francês havia ficado de fora do Al-Hilal na vitória sobre o Al-Fayha por 4 a 2, na última sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, pela primeira rodada da Roshn League saudita, quando Muteb Al-Harbi atuou em seu lugar.

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Al Raed crest
Al Raed
ALR
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Al Hilal
HIL

Ao ser questionado sobre o motivo de sua ausência, o treinador italiano disse que Theo Hernández retornou tarde aos treinos do Al-Hilal, após sua participação com a seleção da França na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Theo foi um dos principais elementos em que Inzaghi se apoiou na temporada passada, e contribuiu para a conquista do Al-Hilal na Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, após sua chegada vindo do Milan no último verão.

Vale lembrar que os jogadores do Al-Hilal terão folga dos treinos neste sábado, antes de retomá-los amanhã, domingo, na preparação para a partida contra o Al-Anwar na Copa do Rei.

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