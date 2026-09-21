Dois anos após o episódio que abalou o estádio Ramón Sánchez Pizjuán, um torcedor do Sevilla enfim se apresenta à Justiça nesta terça-feira, para encarar uma possível pena de prisão depois de transformar uma partida de futebol num julgamento racista público contra a estrela do Real Madrid, Vinícius Júnior.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o torcedor acusado enfrenta uma possível pena de um ano e nove meses de prisão, punição solicitada pelo Ministério Público espanhol sob a acusação de "violação da integridade moral".

Os detalhes do incidente remontam à partida entre Sevilla e Real Madrid em 2023, cujo julgamento estava marcado para começar em abril passado, antes de ser adiado para esta terça-feira.

De acordo com a denúncia, o episódio ocorreu entre os minutos 83 e 86 da partida, quando o acusado estava sentado em seu lugar na arquibancada norte, muito próxima ao gramado.

Ali, ele se aproximou repetidamente de Vinícius e o atacou com uma enxurrada de insultos racistas "com evidente desprezo pela cor de sua pele negra", segundo a descrição da acusação.

Detalhes da ofensa documentada contra o torcedor

O Ministério Público não se limitou a descrever o episódio como uma ofensa geral, mas especificou com precisão a natureza do crime cometido, que gerou no jogador brasileiro sentimentos de "frustração, vergonha e humilhação, causando dano à sua dignidade".

A denúncia revelou que os gestos racistas consistiram especificamente em: imitação dos movimentos de primatas "macacos", os gritos repetidos da palavra "macaco" e a emissão de sons "ah, ah, ah, ah" que imitam o grito do animal, atos que foram captados de forma clara pelas câmeras de televisão, tornando o caso documentado com prova irrefutável.

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Ação oficial: Sevilla renega seu torcedor

A liga espanhola "LaLiga", que figura como parte acusadora neste caso, havia agido imediatamente após a partida e apresentou uma queixa formal do episódio à comissão de competições da Real Federação Espanhola de Futebol e à comissão antiviolência.

Por sua vez, o Sevilla não ficou de braços cruzados. O clube andaluz identificou imediatamente o torcedor, o expulsou do estádio no mesmo momento e o submeteu a seus regulamentos disciplinares internos, num passo que foi decisivo para levá-lo à Justiça.

Agora, após dois anos de espera, chega o momento do acerto de contas, num julgamento que pode representar um forte precedente judicial na guerra travada pelo futebol espanhol contra a chaga do racismo nos estádios.