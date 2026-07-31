Relatos da imprensa detonaram, na noite desta sexta-feira, uma surpresa de peso a respeito de novos bastidores da saída do alemão Matthias Jaissle do comando técnico do Al Ahli, da Arábia Saudita.

Jaissle decidiu pedir demissão do cargo a um ano do fim de seu contrato, rumo ao Newcastle United, da Inglaterra, que pagará uma compensação ao Al Ahli estimada em cerca de 11 milhões de euros.

A rádio "Al Arabiya FM" informou que Jaissle se ofereceu, nos últimos dias, ao Al Hilal e ao Al Nassr para assumir o comando de um deles no próximo período.

A famosa rádio também esclareceu que Jaissle negociou com uma delegação do Milan em momento anterior para deixar o Al Ahli.

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As fontes também confirmaram que o Al Ahli tentava agradar Jaissle por todos os meios para que ele continuasse no cargo, e o clube demonstrou grande flexibilidade nas negociações, mas o treinador alemão impôs condições impossíveis.

As condições impossíveis de Jaissle não pararam no limite da barganha, mas chegaram à exigência de incluir uma cláusula 'fantasiosa' em seu novo contrato que impedisse o Al Ahli de demiti-lo sob qualquer circunstância e independentemente dos resultados, e, caso fosse tomada a decisão de dispensá-lo, o clube seria obrigado a pagar uma multa rescisória gigantesca estimada em 170 milhões de riais.







